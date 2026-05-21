La Laguna forma a 200 mayores para prevenir fraudes digitales y estafas financieras

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha cerrado una nueva edición de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa centrada este año en acercar la educación financiera a la ciudadanía y ofrecer herramientas útiles para prevenir fraudes digitales, estafas y otros riesgos vinculados al uso de la banca y las nuevas tecnologías.

La actividad ha sido organziada a través del Foro Económico y Social, en colaboración con el Banco de España, el área municipal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Musiva. Durante las jornadas participaron cerca de 200 personas mayores procedentes de distintos núcleos del municipio.

Las sesiones fueron impartidas por el director del Bando de España en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Cruz Conde, que explicó a los asistentes las principales funciones de la institución y ofreció pautas prácticas para manejarse con más seguridad en el entorno financiero actual.

¿Cómo detectar estafas y protegerse en internet?

Uno de los ejes de las jornadas fue la prevención de fraudes digitales. Los participantes recibieron información sobre cómo detectar intentos de engaño, qué señales deben hacer sospechar ante un mensaje, llamada o correo electrónico, y cómo actuar si creen que han sido víctimas de una estafa.

El objetivo fue ofrecer conocimientos sencillos y aplicables a la vida diaria. La banca digital, los pagos electrónicos y las comunicaciones por móvil forman ya parte de la economía cotidiana, pero también han abierto nuevas vías para el fraude. Por eso, el Ayuntamiento y el Banco de España han puesto el foco en colectivos que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad ante estos cambios.

Cuatro años de colaboración con el Banco de España

Esta edición supone el cuarto año consecutivo de colaboración entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Banco de España en acciones de educación financiera pública y gratuita. La línea de trabajo se ha consolidado como una forma de acercar conceptos económicos básicos a la población de manera clara y accesible.

Desde el Foro Económico y Social se destaca la importancia de facilitar herramientas que ayuden a la ciudadanía a tomar mejores decisiones en asuntos cotidianos: economía doméstica, uso de servicios bancarios, seguridad financiera o gestión de trámites digitales.