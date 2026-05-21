La Laguna dedicará 84.000 euros a la restauración integral de la escultura del Padre Anchieta

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado un convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) para acometer la restauración integral de la escultura del Padre Anchieta, actuación a la que destinará 84.793,57 euros.

Esta intervención no solo contempla la restauración material de la escultura, de 5,53 metros de altura y casi 4 toneladas, sino que incorpora fases adicionales de seguimiento científico, documentación, supervisión técnica continuada y medidas de seguridad.

Estos elementos no estaban inicialmente previstos, lo que ha elevado la cuantía que aportará la corporación local lagunera, pero con ellos se ha considerado que garantizan una restauración "completa, duradera y ajustada a los estándares actuales de conservación patrimonial", señala el Ayuntamiento en un comunicado.

La Universidad de La Laguna aportará 6.875 euros adicionales, destinados a actividades de difusión y divulgación científica.

Esta restauración, señala el Ayuntamiento, responde a la necesidad de frenar el deterioro causado por la exposición prolongada a la intemperie y a los agentes atmosféricos, así como a la evolución natural de los materiales, tras más de seis décadas desde su inauguración en 1960.

Los estudios morfoquímicos realizados en 2024 a petición municipal confirmaron que, aunque la escultura presenta alteraciones superficiales (fisuras en soldaduras, pátinas de corrosión, depósitos calcáreos y restos de tratamientos antiguos), el núcleo metálico mantiene un estado de conservación aceptable.

La intervención permitirá estabilizar las pátinas, corregir patologías, recuperar la peana de granito y aplicar sistemas de protección que aseguren la durabilidad de la obra.

Esta obra del escultor ítalo-brasileño Bruno Giorgi fue inaugurada el 27 de noviembre de 1960 como donación del pueblo brasileño a La Laguna.

Representa al joven José de Anchieta, considerado Apóstol de Brasil, fundador de São Paulo y Río de Janeiro, caminando descalzo, con grandes pies que simbolizan su andadura vital, mientras sostiene un cayado y dirige una última mirada a la ciudad que le vio nacer, antes de partir hacia su destino como jesuita.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que "desde el Ayuntamiento tenemos la responsabilidad, como institución, de garantizar la conservación de un monumento que forma parte de la identidad de nuestra ciudad desde hace más de 60 años".

Y añade que "la ciudadanía puede tener la certeza de que actuamos con rigor, transparencia y respeto hacia la figura de Anchieta y hacia el patrimonio lagunero".

Recuerda que los estudios científicos encargados y que se realizaron in situ demostraron la necesidad de intervenir, y añade que "este convenio no condiciona ni prejuzga debates futuros sobre la ubicación de la obra; son planos distintos".

"Lo urgente y prioritario", ahonda el alcalde, "es proteger el patrimonio y asegurar que la escultura se conserve en las mejores condiciones posibles, independientemente de cualquier reflexión posterior sobre su integración urbana".

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explica que se ha elegido a la Universidad de La Laguna para esta actuación porque "es la institución que ofrece mayores garantías científicas y técnicas en nuestro entorno para una intervención de esta envergadura".

El convenio, valora el edil, "permite trabajar con un nivel de trazabilidad y control que asegura que cada fase del proceso se realice con el máximo rigor. Además, la actuación tendrá un alcance mucho mayor respecto al estudio técnico inicial, ya que incluirá supervisión continuada y medidas de protección que garanticen la estabilidad futura de la obra".

No se trata, por tanto, de "un gasto puntual", sino de "una inversión responsable para proteger y poner en valor uno de los monumentos escultóricos más importantes de la ciudad, actuando siempre con criterios profesionales y con total transparencia".

El convenio tendrá una duración máxima de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, e incluye no solo la intervención material sobre la escultura y su peana de granito, sino también un seguimiento técnico bienal en 2027 y 2028 que contempla nuevas campañas de análisis colorimétricos, XRF y fotogrametría.

Estas medidas se consideran parte inseparable del ciclo completo de restauración y garantizan la estabilidad futura de la obra.

El expediente del convenio incorpora mecanismos de control y transparencia, entre los que se incluyen comisión de seguimiento, sistema de justificación documental por fases o la obligación de publicar el convenio y sus actuaciones asociadas en el portal municipal de transparencia.

Además, el Ayuntamiento de La Laguna presentará el convenio, los acuerdos adoptados y las actuaciones derivadas de este ante el Consejo Municipal de Patrimonio Cultural.

Noticias relacionadas

Las actividades de divulgación previstas y asociadas al convenio acercarán a la ciudadanía los procesos técnicos y el valor cultural de la obra, todo ello en el marco de "un proceso transparente, riguroso y plenamente alineado con los estándares más exigentes de conservación del patrimonio cultural", concluye la nota.