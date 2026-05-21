La Laguna convertirá su casco histórico en un gran parque de juegos para el Día de las Familias

San Cristóbal de La Laguna celebrará este sábado, 23 de mayo, el Día de las Familias 2026, una jornada con más de un centenar de actividades gratuitas repartidas por distintos puntos del casco histórico.

La programación comenzará a las 10:00 horas y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta las 19:00 horas. Bajo el lema 'La Laguna, una ciudad donde crecer jugando', el Ayuntamiento propone convertir el centro en un gran espacio de ocio al aire libre para niñas, niños, jóvenes y adultos.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que esta edición busca dar un nuevo impulso a una cita ya consolidada en el municipio. Según explicó, el objetivo es ofrecer una jornada de diversión para familias laguneras y visitantes, con propuestas para distintas edades y con medidas de accesibilidad en buena parte del programa.

Circo, dinosaurios y cuentos en el centro

La plaza del Adelantado acogerá el Gran Circo del Día de las Familias, con dos funciones previstas a las 12:00 y a las 17:00 horas. El espectáculo combinará humor, magia y entretenimiento familiar.

La calle Obispo Rey Redondo, conocida como la calle Carrera, contará con un gran parque de atracciones hinchable. En la plaza Hermano Ramón se instalará 'La Laguna Jurásica', una experiencia con dinosaurios a escala real pensada para sorprender a grandes y pequeños.

La Casa Mesa será el escenario de 'Una ciudad de cuento', un pasaje temático inspirado en Aladdín. Además, en el cruce entre las calles Carrera y Viana se colocará un castillo hinchable con formato de photocall real.

Espectáculos, juegos grandes y deportes

En el entorno de La Catedral habrá atracciones de salto y aventura, además de un escenario con espectáculos infantiles como La Pandilla de Drilo y la compañía Dansign.

La plaza Doctor Olivera se dedicará a los juegos XXL, con versiones gigantes de la oca, el parchís o el dominó. Este espacio tendrá también música en directo y la participación de la Gran SuperAbuela durante toda la jornada.

La calle San Agustín reunirá actividades deportivas como artes marciales, lucha canaria, boxeo, patinaje y juego del palo, además de una gran pista americana para las familias.

Tradiciones canarias y talleres

La zona de La Concepción, en la Plazoleta de Zerolo, contará con un espacio dedicado a los juegos tradicionales canarios. Participarán colectivos del norte de Tenerife especializados en recuperar y divulgar costumbres populares.

También habrá talleres repartidos entre las calles Herradores y Obispo Rey Redondo, con propuestas de pintura creativa, artes circenses, reutilización textil, siembra y cultivo, caracterización facial y otras actividades lúdicas y educativas.

Los pasacalles completarán la jornada con animación por distintas vías del centro.

Una cita aplazada por el tiempo

El Día de las Familias estaba previsto inicialmente para el sábado 16 de mayo, pero el Ayuntamiento decidió aplazarlo una semana por las previsiones meteorológicas desfavorables.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, recordó que La Laguna cuenta con el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia y destacó que esta programación busca ofrecer un día de convivencia, juego y participación para todas las familias.