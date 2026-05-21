Café Quijano, Tennesse y Da Igual inauguran 'Vinopop' en La Laguna

El Polvorín de Taco, en La Laguna, acogerá el próximo 23 de mayo la primera edición de 'Vinopop' en Tenerife, una cita que reunirá música en directo, vinos y gastronomía en un mismo espacio. El evento está organizado por Moon World y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Cultura, Fiestas y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales.

La propuesta nace con la intención de combinar la cultura vitivinícola con un cartel centrado en el pop español. Sobre el escenario actuarán Café Quijano, Tennesse y Da Igual, junto a dos espectáculos tributo dedicados a Estopa y Joaquín Sabina.

Café Quijano, Tennesse y Da Igual en el cartel

Café Quijano será uno de los principales reclamos de esta primera edición. El grupo leonés llega con un repertorio marcado por el pop latino, el bolero y algunas de las canciones más reconocibles de su trayectoria.

El cartel también incluye a Tennesse, formación asociada al sonido del doo-wop y al pop clásico, con una propuesta que mira a décadas pasadas desde la nostalgia y el ritmo. A ellos se suma Da Igual, que aportará un sonido más actual y orientado a nuevas generaciones.

Los tributos a Estopa y Joaquín Sabina completan la programación musical. Ambos espectáculos repasarán temas populares de dos nombres muy presentes en la memoria de la música española reciente, en un formato pensado para cantar y compartir con el público.

Vinos, gastronomía y producto canario

Más allá de los conciertos, Vinopop contará con una parte enológica y gastronómica. La organización anuncia la presencia de vinos canarios y de referencias de bodegas de la Península, entre ellas Emilio Moro y Menade, junto a una selección de quesos, gastronomía y repostería autóctona de Gran Canaria.

La propuesta busca crear un recorrido de degustación en el que convivan productos del Archipiélago con otras referencias nacionales. El formato incluye zonas de restauración, terrazas, tiendas y espacios para disfrutar del recinto con calma durante la jornada.

Las entradas para Vinopop La Laguna están disponibles en plataformas oficiales de venta.