Las artistas Sara Rioja y Juana Aguirre llevan electrónica y acústica al Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna vivirá este jueves, 21 de mayo, una noche marcada por la música de Sara Rioja y Juana Aguirre, dos artistas con trayectoria internacional que llegarán al recinto lagunero con propuestas en las que conviven el formato acústico y los sonidos electrónicos.

La cita se enmarca en el ciclo Efecto Laguna, una programación mensual impulsada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna para dar visibilidad a artistas locales y regionales. El programa de este jueves se dividirá en dos conciertos: Sara Rioja actuará a las 20:00 horas en la Sala de Cámara, mientras que Juana Aguirre subirá al escenario principal a las 21:00 horas.

El Ayuntamiento de La Laguna incluye ambos conciertos en su agenda cultural del 21 de mayo, con entradas disponibles para las dos propuestas. La actuación de Sara Rioja figura con un precio de 10 euros, mientras que la de Juana Aguirre aparece con entrada a 18 euros.

Sara Rioja presenta 'Cambiar las Tornas'

La primera actuación de la noche será la de Sara Rioja, que presentará Cambiar las Tornas, un espectáculo íntimo y sensorial nacido de su álbum homónimo, publicado en 2024. La propuesta se desarrollará en formato acústico, con voz, piano y guitarra, y contará sobre el escenario con la compositora Irene Fariña.

El concierto plantea un recorrido musical con hilo narrativo. Cada canción formará parte de una historia centrada en la transformación personal, la resiliencia y el empoderamiento.

Rioja ha desarrollado parte de su carrera durante más de una década en Londres, donde trabajó en estudios como Abbey Road. En La Laguna mostrará una de sus propuestas más personales, con un formato cercano que busca reforzar la relación entre interpretación, palabra y atmósfera sonora.

Juana Aguirre llega a Tenerife con 'Los Pilares'

A las 21:00 horas, Juana Aguirre presentará en el escenario principal del Teatro Leal 'Los Pilares', un proyecto que recorre el universo musical de los discos Claroscuro y Anónimo. La actuación en Tenerife será la única parada de su gira europea en la Isla, según la información facilitada por la organización.

La artista transita en esta propuesta por composiciones que mezclan la sensibilidad del formato acústico con elementos de la electrónica. El concierto servirá también para adelantar nuevos temas de su próximo trabajo, lo que añade un componente especial a la cita lagunera.

Mariana abrirá la actuación de Juana Aguirre

Antes del concierto de Juana Aguirre actuará Mariana, compositora y guitarrista considerada una de las voces destacadas del panorama canario. Tras publicar su primer EP, A Partir del Final, en 2020, producido por Diego Hernández, la artista presenta ahora su segundo disco, Casa chica.

Este nuevo trabajo está formado por once canciones descritas como honestas y luminosas. Su presencia en la programación refuerza el objetivo de Efecto Laguna de abrir espacio a proyectos vinculados a la creación musical local y regional.

Efecto Laguna, un ciclo para dar visibilidad a la creación musical

Los conciertos forman parte de Efecto Laguna, una iniciativa cultural de carácter mensual impulsada desde el Ayuntamiento de La Laguna. El ciclo tiene como finalidad acercar al público propuestas musicales de artistas locales, regionales y creadores con vínculos con la escena contemporánea.

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La programación del Teatro Leal continúa así ampliando su oferta musical con conciertos que combinan nombres emergentes, proyectos personales y formatos pensados para la escucha atenta. La doble cita de este jueves permitirá al público recorrer dos universos distintos en una misma noche: el de Sara Rioja en la Sala de Cámara y el de Juana Aguirre en el escenario principal.