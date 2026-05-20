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Obras y limpieza en La Florida: La Laguna prepara actuaciones en la urbanización

El Ayuntamiento se compromete con la mejora del viario y la limpieza de la zona

Trabajos de asfaltado, en una imagen de archivo.

Trabajos de asfaltado, en una imagen de archivo. / El Día

Domingo Ramos

La Laguna

Un proyecto para la reparación del pavimento y las aceras y en el que también se contempla analizar si los contenedores de basura son suficientes. Las anteriores son las medidas que el Ayuntamiento de La Laguna ha acordado poner en marcha en la Urbanización La Florida, en La Cuesta, cuyos vecinos se han quejado del estado de sus vías públicas y limpieza.

La decisión principal del plan de actuación que el consistorio lagunero se ha comprometido a implementar pasa por ejecutar las «actuaciones necesarias de conservación y reparación del pavimento, aceras y tramos viarios» de este núcleo poblacional, compuesto por una promoción de viviendas construidas en la década de 1960.

Queja sobre calles y aceras

La queja sobre las calles y sus aceras había sido trasladada por el PP, que lamentó los «baches, grietas, zonas levantadas, hundimientos y remates deficientes que se han ido acumulando con el paso del tiempo sin una respuesta eficaz». La respuesta del grupo de gobierno (PSOE-CC) es una iniciativa en la que se priorizarán aquellos puntos «con mayor deterioro por motivos de accesibilidad y seguridad».

La seguridad y los jardines son otros asuntos sobre los que pusieron el foco desde la formación conservadora. «La Urbanización La Florida necesita un refuerzo real de la presencia policial y de las actuaciones de control para mejorar la seguridad», expresaron. «La falta de vigilancia continuada termina generando una sensación de impunidad y de ausencia de autoridad, y eso afecta directamente a la tranquilidad de quienes viven en la Urbanización», añadieron.

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Acciones en limpieza

Tanto las demandas en materia de seguridad como las relacionadas con los jardines quedaron en un segundo plano. Pero sí parece que habrá acciones en cuanto a limpieza. PSOE-CC se comprometieron con los contenedores «con el fin de evaluar posibles incidencias de desbordamiento por la insuficiencia de capacidad y, en su caso, proceder al refuerzo o instalación de nuevos contenedores».

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