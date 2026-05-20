Nacho Vegas lleva al Teatro Leal las canciones de su último trabajo 'Vidas semipreciosas'

El Teatro Leal de La Laguna recibirá este viernes, 22 de mayo, a Nacho Vegas, uno de los nombres más reconocidos de la canción de autor y la escena independiente española. El músico asturiano actuará a las 20:30 horas dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo, 'Vidas semipreciosas', publicado en 2026.

La cita propone una noche de canciones marcadas por la sensibilidad, la palabra y la intensidad emocional que caracterizan la trayectoria del artista. Las entradas para el concierto están disponibles con precios de 20, 25 y 30 euros, según la información oficial del Teatro Leal.

Con cerca de 25 años de carrera, Nacho Vegas ha construido un repertorio personal, reconocible y difícil de encasillar. Su música transita entre el folk, el rock y la canción de autor, con letras en las que lo íntimo suele dialogar con lo social y lo colectivo.

Una noche para presentar 'Vidas semipreciosas'

El concierto en La Laguna forma parte de la gira con la que Nacho Vegas está dando a conocer Vidas semipreciosas, un álbum de 2026 compuesto por 14 canciones, según la ficha disponible en Apple Music.

El nuevo trabajo supone un capítulo más en una carrera marcada por la honestidad lírica y por una forma de escribir que convierte emociones cotidianas en relatos compartidos. En el escenario del Teatro Leal, el músico presentará estas nuevas composiciones y también recuperará algunos de los temas más conocidos de su repertorio.