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La Laguna vuelve a mirar a las montañas de Anaga con rutas, talleres y producto local

El programa 'Montañas de Anaga' se celebrará los días 6 y 7 de junio con actividades gratuitas en Bejía, El Batán, Las Carboneras, Chinamada y Aguaide, además de transporte desde la plaza del Adelantado

Caserío de La Fortaleza, en Anaga

Caserío de La Fortaleza, en Anaga / Arturo Jiménez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural, celebrará los días 6 y 7 de junio una nueva edición de 'Montañas de Anaga', un programa de actividades diseñado para acercar a la ciudadanía la vida, los paisajes y las tradiciones de los núcleos rurales del municipio.

La iniciativa incluye rutas interpretadas, talleres, actividades divulgativas, muestras de producto local y encuentros comunitarios. Las propuestas se desarrollarán en enclaves como Bejía, El Batán, Las Carboneras, Chinamada y Aguaide, con participación vecinal y actividades pensadas para conocer el territorio desde dentro.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que el proyecto permite mostrar los valores naturales e históricos de esta zona de Tenerife, así como las costumbres y oficios que han marcado durante generaciones a sus habitantes.

Los vecinos y productores serán los protagonistas del programa

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, subrayó que esta edición busca reconocer el papel de agricultores, ganaderos y productores que mantienen vivos los paisajes productivos del macizo. Según explicó, su trabajo resulta clave para conservar la identidad rural y el equilibrio territorial del municipio.

La edil recordó también que el programa se ha diseñado teniendo en cuenta las aportaciones de los vecinos y vecinas de los núcleos participantes. Su presencia será una parte importante de las visitas, ya que podrán compartir conocimientos, experiencias y formas tradicionales de relación con el entorno.

Cartel de 'Montañas de Anaga'

Cartel de 'Montañas de Anaga' / E.D.

Primera jornada: Bejía y El Batán

El sábado 6 de junio se celebrará la actividad ‘Estampas del agua en Anaga’, entre Bejía y El Batán. Esta jornada estará centrada en la importancia histórica y cultural del agua en las medianías de esta parte de la isla.

El programa incluye una ruta guiada, talleres sobre usos tradicionales de plantas medicinales, una comida comunitaria y actuaciones musicales vinculadas al folclore popular. La propuesta combina paseo, divulgación y convivencia en torno a uno de los recursos fundamentales para la vida rural.

Segunda jornada: Las Carboneras, Chinamada y Aguaide

El domingo 7 de junio tendrá lugar 'Eco de las lustrales', con un recorrido entre Las Carboneras, Chinamada y Aguaide. La actividad abordará el patrimonio hidráulico, la cultura agrícola y la relación entre los caseríos y el paisaje.

Durante esta jornada también se dará visibilidad al valor de los productos del territorio y al papel del sector primario. La propuesta pretende mostrar cómo las actividades tradicionales han contribuido a modelar y conservar este espacio.

Transporte e inscripciones

Todas las actividades serán gratuitas. Las inscripciones solo serán necesarias para las rutas y para el servicio de transporte, que saldrá en guagua desde la plaza del Adelantado. Esta medida busca facilitar la movilidad y reducir el uso del vehículo privado.

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Las personas interesadas deberán inscribirse a través del correo electrónico montanasdeanaga@gmail.com. El resto de acciones previstas dentro del programa será de acceso libre.

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