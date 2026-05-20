La Laguna lleva a GastroCanarias su cocina de cercanía, producto local e identidad

La Laguna ha iniciado su participación en GastroCanarias 2026 con una programación diseñada para mostrar la fuerza de su cocina, el valor de sus productos y el trabajo de los profesionales vinculados a la restauración, el comercio y el sector primario del municipio.

El Recinto Ferial de Tenerife acoge desde este martes y hasta el jueves el principal salón gastronómico del Archipiélago, una cita en la que el Ayuntamiento lagunero quiere reforzar la imagen del municipio como destino culinario. Durante tres jornadas, su espacio reunirá showcookings, degustaciones, catas, presentaciones y propuestas culinarias que combinan tradición, innovación y territorio.

El XI Salón Gastronómico de Canarias se celebra del 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife y reúne a más de 200 expositores, además de campeonatos culinarios y actividades profesionales vinculadas a la hostelería, la alimentación y la restauración.

'El sabor de volver', el concepto del stand lagunero

El espacio de La Laguna en GastroCanarias se presenta bajo el concepto 'El sabor de volver', una propuesta visual y gastronómica que pone el acento en la cocina de cercanía, el comercio local y los sabores asociados al municipio. La idea es mostrar una gastronomía reconocible, vinculada a la memoria, al producto y a los establecimientos que forman parte de la vida diaria de La Laguna.

La concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, destacó que el municipio llega al salón con una propuesta "potente" y "auténtica", centrada en sus productos, sus comercios y el talento local. Según señaló, el objetivo es que quienes pasen por el stand descubran que La Laguna también se saborea.

Díaz subrayó que GastroCanarias permite seguir posicionando al municipio como destino gastronómico, pero también reconocer el trabajo cotidiano de restaurantes, bodegas, dulcerías, cafeterías, productores y pequeños comercios.

La nueva edición de 'Paisajes al Plato' abre la programación

La participación lagunera arrancó con una nueva edición de 'Paisajes al Plato', una experiencia gastronómica celebrada en el Eco Hotel Costa Mágica. El encuentro reunió a chefs, profesionales del sector turístico, prensa especializada y creadores de contenido vinculados a la promoción culinaria y turística.

La actividad contó con la presencia del chef asturiano Nacho Manzano, reconocido con tres Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, que presentó reinterpretaciones culinarias inspiradas en espacios emblemáticos de La Laguna.

Esta acción sirvió como antesala del despliegue municipal en el recinto ferial y reforzó la idea central de la programación: contar el territorio a través de sus sabores.

Showcookings, libros, vinos y cocina atlántica

Entre las actividades previstas para la primera jornada destaca la presentación del libro Panaderas y reposteras. Mujeres en el comercio de La Laguna, una obra que reconoce la aportación de generaciones de mujeres vinculadas al pequeño comercio y a la tradición repostera del municipio.

La jornada incluye también un showcooking del chef Adrián Oliveira, de Bejeque by Adrián Oliveira, con una propuesta basada en técnicas japonesas aplicadas al producto canario y a la cocina atlántica contemporánea.

La programación se completa con la elaboración en directo del guiso tradicional Sorimba, preparado con producto local y gofio lagunero, además de una cata comentada de vinos de Bodega Tierra Fundida. Estas actividades refuerzan la presencia de ingredientes y elaboraciones vinculadas al municipio, desde la cocina popular hasta propuestas más actuales.

Cuatro establecimientos de La Laguna competirán por el Mejor Bocata de España

Uno de los momentos destacados será la participación de cuatro negocios laguneros en el certamen nacional Mejor Bocata de España 2026. Cafetería Los Majuelos, La Candela, Bocatería 922 y La Fosforera presentarán sus creaciones dentro de una competición que busca premiar la creatividad aplicada a un formato popular y cercano.

La presencia de estos establecimientos permite mostrar la variedad de la restauración local, que combina propuestas informales con producto cuidado, técnica y capacidad de diferenciación. Para La Laguna, el concurso supone una oportunidad para dar visibilidad a negocios del municipio dentro de un escaparate profesional de ámbito regional y nacional.

Producto de kilómetro cero y grandes eventos gastronómicos

Durante los próximos días, La Laguna continuará con una programación centrada en el producto de kilómetro cero, el comercio local y las experiencias culinarias impulsadas desde el municipio. Entre los contenidos previstos figuran acciones relacionadas con la Ruta de la Tapa, el queso artesanal, la cerveza local, el gofio, las bodegas y otras propuestas que conectan gastronomía y turismo.

El Ayuntamiento plantea su presencia en GastroCanarias como una forma de reunir en un mismo espacio a quienes cocinan, producen, venden y mantienen viva la identidad gastronómica lagunera. La propuesta no se limita a mostrar platos, sino que busca explicar el papel de la gastronomía como parte del atractivo cultural, comercial y turístico de la ciudad.