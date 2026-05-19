Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico

El deterioro del adoquinado del casco histórico de La Laguna vuelve a la actualidad con las obras en la confluencia de las calles Tabares de Cala y San Agustín. Los trabajos ya se encuentran en marcha y está previsto que se prolonguen durante diez días en los que el material será levantado para, a continuación, volver a ser instalado. Cabía la opción de utilizar asfalto, pero ha sido descartada.

Se trata de un cruce por el que, si bien cuenta con adoquines, transcurre el tráfico rodado de Tabares de Cala, que atraviesa de un lado a otro el centro histórico, en dirección a la avenida de La Trinidad. «Se trata de una de las principales arterias de la ciudad y una de las pocas calles que permite el tránsito de vehículos por la zona del casco histórico, lo cual se traduce en una importante carga de tráfico que afecta a este material diseñado originalmente para los peatones», expresa el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea.

Colocación del pavimento

Según las explicaciones del consistorio, el proyecto consiste en el levantamiento de todo el adoquinado actual de este cruce, el saneamiento y mantenimiento de la superficie de base. Le seguirá «la sustitución de válvulas y tapas de registro que se encuentren dañadas por el paso del tiempo y, finalmente, la colocación del pavimento acorde al resto del viario que tiene estas características».

Chinea afirma que el proyecto de mejora de Tabares de Cala «se ha faseado desde principios de año para minimizar al máximo su afección a la población residente en este entorno». En esa línea, indica que las labores pendientes en los cruces de esta vía del centro histórico con La Carrera y Herradores se aplazarán a verano para coincidir con el parón de la actividad lectiva.

Otras actuaciones

Chinea sostiene que, además de esa actuación, el Ayuntamiento trabaja en «estrategias de intervención paralelas para seguir mejorando el estado de conservación de nuestras calles peatonales, estudiando todo tipo de materiales alternativos y haciendo las pruebas pertinentes para lograr una superficie más duradera y con mayor resistencia al paso de vehículos, especialmente en tramos donde se habilita el acceso de camiones, furgonetas y otros dispositivos de reparto para nuestros comercios locales y establecimientos de restauración».