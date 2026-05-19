La Laguna celebra el Día de África con música, danza, cine y gastronomía

San Cristóbal de La Laguna celebrará el Día de África con una programación cultural que reunirá música, danza, cine, gastronomía, literatura, moda, artesanía y espacios de convivencia. Bajo el título 'La Laguna, conexión África', la propuesta se desarrollará entre el 24 y el 27 de mayo y tendrá como principales escenarios el entorno costero de Punta del Hidalgo y los Multicines Tenerife de Alcampo.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna, busca acercar a la ciudadanía la diversidad cultural del continente africano a través de sus sonidos, sabores, relatos, vestimentas, instrumentos y expresiones artísticas. El programa fue presentado este lunes, 18 de mayo, con la participación del concejal de Igualdad, Dailos González; la presidenta de la Asociación de Senegaleses de Tenerife DIAPO, Awa Ndiaye; y el músico senegalés Make.

El Día de África se conmemora cada 25 de mayo y recuerda la creación en 1963 de la Organización de la Unidad Africana, antecedente de la actual Unión Africana. Naciones Unidas destaca esta fecha como una jornada vinculada a la unidad del continente y a su papel en la historia contemporánea.

Un encuentro para tender puentes entre Canarias y África

Durante la presentación, Dailos González defendió la cultura como una herramienta para "derribar muros", combatir la intolerancia y hacer frente a la xenofobia. El edil subrayó que el encuentro nace con la voluntad de generar diálogo, tender puentes y acercar la cultura, las tradiciones y la historia africana a la población lagunera.

González también recordó la relación cercana que mantiene La Laguna con el continente africano, una conexión que va más allá de la geografía y que se refleja en lo social, lo académico y lo cultural. En este sentido, puso en valor el papel de la Universidad de La Laguna (ULL) como espacio de cooperación y fortalecimiento de lazos con África. La institución universitaria cuenta, además, con un Centro de Estudios Africanos, vinculado al conocimiento y la investigación sobre el continente.

Por su parte, Awa Ndiaye destacó la convivencia entre la comunidad senegalesa y la sociedad lagunera, construida, según señaló, desde el respeto y la curiosidad mutua en espacios como la universidad, los mercados, los barrios y las fiestas. La presidenta de DIAPO remarcó que la intención del evento no es "explicar África", sino compartir su comida, música, danza e historias para romper estereotipos y mostrar un continente marcado por la generosidad, el color, la alegría y el futuro.

Punta del Hidalgo acoge la gran jornada de convivencia

El programa arrancará oficialmente el domingo 24 de mayo con una jornada central en Punta del Hidalgo, que se celebrará desde el mediodía hasta las 21:00 horas. Este espacio costero se convertirá durante todo el día en un punto de encuentro para conocer distintas manifestaciones culturales africanas.

La gastronomía tendrá un papel destacado con una degustación de platos típicos de Senegal a cargo del restaurante Saloum Tenerife. También habrá presencia de moda y textil africano con la tienda Gueum sa Bopp, que mostrará telas originales y trajes en un desfile en el que participarán una decena de modelos y actrices africanas residentes en Tenerife.

La jornada incluirá además una colección de libros de autores e investigadores africanos, a cargo de la editorial Baile del Sol, así como servicios de trenzado ofrecidos por el estudio de estilismo Braiding House. En distintas carpas se ubicarán artesanos, pintores y organizaciones no gubernamentales con proyectos en África.

Actividades para niños, danza y deporte tradicional senegalés

El programa reserva también un espacio para los menores de edad. La organización les propondrá realizar un dibujo sobre su imagen mental de África, con la finalidad de reunir esas miradas infantiles en una futura publicación.

En el escenario principal habrá un taller de danza con la coreógrafa Madaleine Preira, una exhibición de laamb, deporte nacional en Senegal con similitudes con la lucha canaria, y diferentes coreografías con músicos percusionistas.

La música en directo correrá a cargo de The Conqueror Project, formación de reggae fusión dub originaria del norte de La Laguna, y de Cheick Abdou, que ofrecerá un taller de instrumentos tradicionales de África Occidental.

Sidy Samb, afroflamenco desde Dakar

Uno de los nombres destacados del programa será el artista Sidy Samb, que llegará directamente desde Dakar para ofrecer la actuación internacional de la jornada. Samb, heredero de una familia griot, presentará sus últimas creaciones y repasará algunos de los temas de una trayectoria marcada por el afroflamenco y por colaboraciones con artistas como Víctor Manuel, Ana Belén y Kiko Veneno. También fue fundador de la banda Mártires del Compás.

El cierre de la jornada estará en manos de los DJ afrobeat Julien Brown y Sistah Vibes, esta última también encargada de ejercer como maestra de ceremonia durante todo el día.

Cine africano y diálogo en los Multicines Tenerife

Tras la jornada en Punta del Hidalgo, la programación continuará los días 25, 26 y 27 de mayo, a partir de las 19:00 horas, con un ciclo de cine y diálogo en los Multicines Tenerife de Alcampo.

Las proyecciones previstas incluyen títulos como Rafiki, de Kenia; Neptune Frost, una propuesta futurista de Ruanda y Estados Unidos; la comedia African Family Dinner, producción de Noruega, Sudán y Somalia; y el documental Les Voyageurs, de Camerún.

Este ciclo cuenta con la colaboración del Festival de Cine Africano de Tarifa, el Observatorio de la Inmigración de Tenerife, Juntas en la misma Dirección, los Multicines Aguere y la asociación Charlas de Cine.