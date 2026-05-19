Creadoras canarias protagonizan 'Choni Mix Canarias' en el Teatro Leal para celebrar las identidades disidentes

El Teatro Leal de La Laguna acoge este miércoles, a las 19:00 horas, el proyecto 'Choni Mix Canarias', una cita centrada en la música, la performance y las identidades disidentes del Archipiélago. La actividad tendrá lugar en la Sala de Cámara y está organizada por LAV-Canarias dentro del contexto Danza en Breve, su línea de programación vinculada a las artes vivas y la danza contemporánea en pequeño formato.

La propuesta plantea una velada en la que la música no se limita a sonar, sino que también ocupa el espacio escénico a través del cuerpo, la presencia y la acción en directo. En ese cruce entre concierto, escena y experimentación performativa se sitúa el eje de 'Choni Mix Canarias', que reúne a varias creadoras canarias con lenguajes próximos al directo musical, la intervención escénica y la cultura underground.

Una programación protagonizada por creadoras canarias

El cartel de 'Choni Mix Canarias' estará formado por Cristina Mahelo, Kinewa, Ninf.A, Kaly Ninmah y Sara Ibala, artistas del Archipiélago que trabajan desde la música y la escena con propuestas de carácter híbrido. La convocatoria busca poner en primer plano a mujeres y disidencias que desarrollan su práctica artística desde lugares poco convencionales, conectando el sonido con la acción corporal y la puesta en escena.

La cita reivindica una Canarias periférica, irreverente y "orgullosamente choni", entendiendo este término como un punto de partida estético y cultural desde el que explorar el exceso, la fiesta, la identidad y la expresión popular.

La velada estará presentada por la actriz y performer canaria Nathy de la Cruz. Además, contará con los DJ sets de Perra Beata y Dadi Damas, que completarán una programación pensada como una celebración colectiva en torno al ritmo y la presencia escénica.

Música, cuerpo y performance en un mismo espacio

Uno de los rasgos principales de 'Choni Mix Canarias' es su voluntad de borrar fronteras entre disciplinas. La propuesta no se plantea como un concierto convencional, sino como una experiencia en la que el sonido activa el cuerpo, la escena y la acción en vivo. La propia descripción del evento en la plataforma de entradas lo define como una velada centrada en "lo sonoro" y su capacidad para desbordar hacia la performance.

Con esta actividad, LAV-Canarias continúa dando visibilidad a artistas jóvenes del ámbito underground canario, especialmente a creadoras que trabajan desde lenguajes escénicos menos habituales en los circuitos tradicionales. La organización sitúa el foco en nuevas narrativas de la escena insular, con atención a prácticas que combinan música, cuerpo, identidad y experimentación.

Las entradas para 'Choni Mix Canarias' en el Teatro Leal ya se encuentran disponibles a través de Tickety.