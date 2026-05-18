Valle de Guerra celebra su romería escolar con más de 350 alumnos

Valle de Guerra volvió a sacar este viernes a la calle su romería escolar, una cita educativa y festiva en la que participaron más de 350 alumnos y alumnas de distintos centros de la zona. La jornada reunió al CEIP Ayatimas, el CEIP Lope de Guerra, el IES Valle de Guerra y la asociación educativa Nuevos Caminantes en torno a la cultura popular canaria.

La actividad, conocida también como Romería Chica, fue organizada de forma conjunta por los centros educativos con la colaboración de las concejalías de Educación y Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna. La comitiva recorrió varias calles del núcleo del Nordeste acompañada de música, bailes y vestimenta tradicional.

El recorrido estuvo encabezado por un carro elaborado por el CEIP Ayatimas, decorado con elementos inspirados en el paisaje y en las costumbres agrícolas de la zona. El paseo terminó en la plaza principal del pueblo, donde se expusieron trabajos realizados por el alumnado dentro de un proyecto educativo compartido.

Una jornada para aprender las tradiciones desde la escuela

Desde primera hora de la mañana, el alumnado participó en un recorrido romero con parrandas, canciones populares y muestras de baile. La propuesta permitió trabajar contenidos vinculados a la identidad canaria desde una experiencia práctica, fuera del aula y en contacto con el entorno vecinal.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que los centros educativos también son espacios desde los que se transmite identidad, convivencia y trabajo colectivo. El edil valoró la implicación de profesorado, familias y colectivos del pueblo, y señaló que la participación de tantos niños y niñas refleja el compromiso de Valle de Guerra con este tipo de iniciativas.

También asistieron las concejalas Cristina Ledesma y Atteneri Falero, que acompañaron al alumnado durante el desarrollo de la actividad. Desde el Ayuntamiento se resaltó el papel de la comunidad educativa para organizar una jornada que acerca las tradiciones canarias a los más jóvenes de forma participativa.

La antesala a la romería grande de Valle de Guerra

El concejal de Fiestas, Dailos González, vinculó la Romería Chica con la necesidad de mantener vivas las celebraciones populares entre las nuevas generaciones. Según señaló, los jóvenes serán quienes asuman en el futuro la continuidad de unas tradiciones muy arraigadas en los seis distritos del municipio.

La cita escolar sirvió además como antesala del fin de semana grande de las fiestas de Valle de Guerra, que celebrará su tradicional romería este domingo. El Ayuntamiento de La Laguna ha difundido en distintas ocasiones el calendario de romerías y fiestas populares del municipio, donde estos encuentros ocupan un lugar destacado en la vida social de los barrios y pueblos.