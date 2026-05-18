Tejina abre el escenario al talento femenino con 'Mujeres a Escena'

El Teatro Unión Tejina acoge del 18 al 24 de mayo la segunda edición de la Muestra de Teatro Mujeres a Escena, una cita dedicada a reconocer el trabajo de las mujeres en las artes escénicas. La programación incluye talleres, teatro adulto e infantil, danza, narración oral, una exposición fotográfica y la proyección de un documental realizado para esta edición.

La iniciativa está impulsada por la Asociación Cultural La Oveja Negra y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de las concejalías de Cultura, dirigida por Adrián del Castillo, y de Igualdad y LGTBI, coordinada por Dailos González. El objetivo es ofrecer un espacio de exhibición, formación y reflexión en torno a la presencia femenina en ámbitos como la dramaturgia, la dirección, la interpretación, la producción, la escenografía, la iluminación, el vestuario o la gestión cultural.

La muestra nace también con la intención de contribuir a reducir la brecha de género en el sector cultural. Para ello, combina espectáculos abiertos al público con actividades formativas y propuestas que permiten conocer los procesos de creación que suelen quedar fuera del escenario. El Ayuntamiento de La Laguna señala que el proyecto busca fortalecer y visibilizar las trayectorias de mujeres vinculadas a la escena.

Una semana llena de talleres, teatro, danza y documental

La programación comienza este lunes 18 de mayo, a las 18.00 horas, con la inauguración de la exposición fotográfica Rebelando la escena, de Paula Fuentes. Una hora más tarde, Irene Pérez impartirá un taller de cabaret. El martes, a las 19.00 horas, la actriz Iratxe Menalbert ofrecerá un taller de improvisación.

El miércoles se proyectará el documental Mujeres tras el telón, creado para esta edición, y se presentará la propuesta Hilos de Igualdad, de Inspirarte Teatro. En los días siguientes actuarán Tejina en Danza, con Todo comienza con un paso; Colorín Colorada, con Una historia entre miles; y Esther Cabeza, con el espectáculo Entretelas.

El cierre será el domingo 24 de mayo con dos funciones. A las 12.00 horas actuará la compañía MiArteFactor y, a las 19.00 horas, The Glow Producciones pondrá fin a la muestra con Frida. ¡Viva la vida!. La programación completa puede consultarse en la web del Teatro Unión Tejina, que recoge las actividades previstas para mayo.

Un proyecto para mirar más allá del escenario</h2>

Mujeres a Escena no se limita a presentar obras terminadas. Su planteamiento pone atención en los caminos profesionales, los oficios técnicos y las decisiones creativas que hacen posible una producción teatral o de danza. Esa mirada permite incluir perfiles que habitualmente tienen menos visibilidad pública, pero que son esenciales en cualquier montaje.

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El proyecto se desarrolla en un espacio cultural de referencia para Tejina y el nordeste lagunero. El Teatro Unión Tejina informa en su página oficial de la programación mensual y de los canales de reserva y venta de entradas, que para esta muestra también están disponibles a través de Tickety.es y en la taquilla del teatro.