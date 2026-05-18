El periodista Jesús Gallego presenta en La Laguna una novela sobre el accidente del vuelo 011 de Avianca

El periodista radiofónico Jesús Gallego regresa a La Laguna este lunes, 18 de mayo, para presentar su segunda novela, Náufragos del cielo. El acto tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el antiguo Convento de Santo Domingo y estará centrado en una obra que reconstruye, desde la ficción literaria, el accidente del vuelo 011 de Avianca, ocurrido en Madrid en 1983.

Gallego, director de Hora 25 de los Deportes en la Cadena SER y colaborador habitual de distintos espacios radiofónicos, ya estuvo el pasado año en la ciudad para dar a conocer Herencias, su primera incursión en la narrativa. En esta nueva cita volverá a estar acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también participó en la presentación anterior.

El encuentro, patrocinado por el Ayuntamiento de La Laguna, será presentado por los periodistas Manoj Daswani y Óscar Herrera. Además, incluirá un coloquio entre el autor y Torres sobre la obra, el contexto histórico que aborda y la memoria de uno de los siniestros aéreos más graves registrados en España. La información sobre el acto ha sido difundida por el propio Ayuntamiento lagunero.

Una novela sobre un accidente que marcó la aviación en España

Náufragos del cielo, publicada por Roca Editorial, toma como punto de partida el accidente del vuelo 011 de Avianca. El avión, un Boeing 747, cubría la ruta entre París y Bogotá con escala en Madrid cuando se estrelló a pocos kilómetros del entonces aeropuerto de Barajas, el 27 de noviembre de 1983.

El informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil recoge que el vuelo había salido con retraso de París y tenía previsto aterrizar en Madrid antes de continuar hacia América. Durante la aproximación, la aeronave acabó impactando contra el terreno en las inmediaciones del aeropuerto.

La novela se sitúa en una etapa especialmente dura para la aviación comercial en España. Según la información editorial de la obra, entre 1970 y 1985 murieron en el país 1.759 personas en accidentes de aviones comerciales. Ese dato sirve de marco para un relato que combina memoria, investigación y reconstrucción literaria de una tragedia que conmocionó a la sociedad de la época.

La conexión con Tenerife y Los Rodeos

Aunque el suceso que centra la novela ocurrió en Madrid, la presentación en La Laguna tiene una conexión inevitable con la memoria aérea de Tenerife. La nota del acto recuerda que el Aeropuerto de Los Rodeos quedó asociado para siempre al mayor accidente de la historia de la aviación, el choque entre dos jumbos de KLM y Pan Am en 1977, en el que murieron 583 personas.

Ese siniestro forma parte de la historia mundial de la seguridad aérea y continúa estudiándose en la formación de pilotos. En la obra de Gallego, el Boeing 747 aparece como símbolo de una época: el avión más grande y avanzado de su tiempo, pero también protagonista de varios episodios que obligaron a revisar procedimientos, tecnología y sistemas de control.