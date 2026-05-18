La pasarela del Padre Anchieta ya está abierta a los peatones para intentar una mayor fluidez del tráfico

“Día histórico para la movilidad de Tenerife y de La Laguna”. La frase es de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, para poner de relieve la apertura de la pasarela peatonal del Padre Anchieta, que abrió este lunes a los peatones. Se trata de un puzle de 38 piezas y 1.200 toneladas de acero que intentará mejor la movilidad de la zona.

El camino no ha sido sencillo. Lo admitió durante el acto de presentación el consejero de Carreteras del Cabildo, el también nacionalista Dámaso Arteaga. Decenas de contratiempos, retrasos, contestación social y un sobrecoste de más de cuatro millones de euros. “Hemos querido crear un espacio moderno y completamente accesible”, manifestó Dávila sobre el resultado.

20.000 peatones y 50.000 vehículos

El objetivo último es el de evitar la interacción entre los más de 20.000 peatones y más de 50.000 vehículos –según las cifras aportadas este lunes– que pasan por allí y, con ello, lograr una mayor fluidez del tráfico.

Entre los primeros usuarios, opiniones para todos los gustos. “Lo veo bien, moderno”, decía Alberto García, que se dirigía al Campus de Anchieta y que, aunque desconocía que la pasarela abriría este lunes, aprovechó para recorrerla. En cambio, Rosario González no lo veía tan claro: “Esto está peligroso porque resbala”.

Según las previsiones del Cabildo, será este miércoles cuando los pasos de peatones sean eliminados y, con ello, el tránsito solo se podrá realizar por la pasarela.