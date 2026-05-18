La Laguna reunirá a más de 300 mayores en la tercera edición de 'Mucho por Vivir'
La jornada se celebrará el 17 de julio en la Casa del Ganadero, dentro del programa de la Feria Agroganadera de Tenerife 2026, con talleres y actividades sobre gastronomía, folclore y tradiciones del sector primario
El Foro Económico y Social de La Laguna celebrará el próximo 17 de julio la tercera edición de 'Mucho por Vivir', una jornada dirigida a las personas mayores del municipio que tendrá lugar en la Casa del Ganadero, en San Diego.
La actividad estará integrada en el programa de la Feria Agroganadera de Tenerife 2026 y prevé reunir a más de 300 asistentes. El encuentro combinará talleres, propuestas participativas y contenidos vinculados a la gastronomía, el folclore y el sector primario lagunero.
La reunión de coordinación para preparar la cita contó con la presencia de la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz Acosta; el presidente del Consejo Municipal de Mayores, Roberto de la Rosa; la vicepresidenta del Foro Económico y Social, Diana Suárez; y miembros de la Comisión Permanente del FES, entre ellos Pablo Reyes y Santiago Cacho. También participaron representantes de partidos políticos del municipio.
Actividades vinculadas al campo y a la cultura local
La programación estará orientada a ofrecer una experiencia dinámica, cercana y relacionada con la identidad del municipio. La elección de la Casa del Ganadero permitirá conectar la jornada con el entorno rural de La Laguna y con el contexto de la Feria Agroganadera.
Entre los contenidos previstos figuran actividades relacionadas con la cocina tradicional, el folclore y las costumbres asociadas al sector primario. La intención es que los participantes puedan compartir una jornada de encuentro en un ambiente ligado a la memoria agrícola y ganadera del municipio.
Desde el Foro Económico y Social se subraya que Mucho por Vivir busca reconocer el papel de los mayores en la sociedad lagunera y generar espacios en los que puedan seguir formando parte activa de la vida pública local.
Una cita dentro de la Feria Agroganadera
La integración de esta jornada en la Feria Agroganadera de Tenerife 2026 refuerza su carácter comunitario. El recinto de la Casa del Ganadero acogerá durante esos días actividades relacionadas con el campo, los productos locales y las tradiciones del sector.
El encuentro del 17 de julio se plantea como una oportunidad para reunir a vecinos de distintos puntos del municipio en torno a una programación pensada para disfrutar, participar y poner en valor conocimientos transmitidos durante generaciones.
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