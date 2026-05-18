La Laguna renovará el skatepark de Las Mantecas con nuevas zonas para deportes urbanos
El Ayuntamiento formaliza la contratación de una obra de casi 276.000 euros para reformar la pista y adaptarla a modalidades como skateboarding, BMX, roller y scooter
El Ayuntamiento de La Laguna ha formalizado la contratación de los trabajos para reformar el skatepark de Las Mantecas, situado en el parque científico y tecnológico del municipio. La actuación permitirá renovar este espacio deportivo y habilitar nuevos equipamientos para la práctica de modalidades urbanas como skateboarding, BMX, roller y scooter.
El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 276.000 euros y se financiará a través de un convenio marco suscrito entre el Consistorio y el Cabildo de Tenerife para ejecutar actuaciones similares en distintos puntos del municipio. El plazo previsto para completar la obra será de unos cinco meses.
La intervención será desarrollada por las concejalías de Deportes y Obras, Infraestructuras y Accesibilidad. El objetivo municipal es modernizar una instalación utilizada por jóvenes y aficionados a disciplinas de deslizamiento, incorporando elementos más acordes a la normativa y a las necesidades actuales.
Un nuevo diseño con plataformas, rampas y líneas de patinaje
El concejal de Deportes, Badel Albelo, señaló que la reforma permitirá ampliar la red de instalaciones públicas para deportes urbanos y responder a una demanda creciente de usuarios de skate, BMX, roller y scooter. El edil destacó que el proyecto busca ofrecer un espacio más adaptado para distintas modalidades y niveles de práctica.
Por su parte, el concejal de Obras, Ángel Chinea, explicó que la actuación contempla la construcción de un skatepark de modalidad mixta, con formas curvas y orgánicas pensadas para facilitar el deslizamiento, los trucos y las maniobras. Durante la redacción del proyecto, el Ayuntamiento contactó con escuelas y colectivos vinculados a estas disciplinas para incorporar aportaciones de quienes utilizan este tipo de instalaciones.
Aunque el diseño mantiene un peso importante de la modalidad street, también incluirá elementos propios de la modalidad park, como una minirampa y varias rampas curvas en las zonas de recepción. La idea es crear líneas de patinaje más compactas y fluidas, de manera que los usuarios puedan enlazar movimientos aprovechando la propia inercia y reduciendo la necesidad de impulsarse de forma constante.
El nuevo espacio se distribuirá en dos plataformas situadas a ambos lados de la parcela, conectadas mediante un set central. Una de ellas quedará adosada al muro de contención del lado sur y contará con elementos como barandillas y cajones, conocidos en este ámbito como hubbas, para maniobras de deslizamiento.
La actuación respetará la superficie actual del recinto, así como el acceso rodado y el graderío destinado al público. De esta forma, el proyecto no solo busca incorporar nuevas piezas deportivas, sino ordenar mejor el uso del espacio existente.
Mejoras en el pavimento y evacuación del agua
La reforma también atenderá el estado de las instalaciones actuales. El pavimento presenta erosión y desperfectos derivados del uso continuado, por lo que será reparado para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.
Otro de los puntos previstos es la corrección de pendientes que generan acumulaciones de agua durante episodios de lluvias intensas. El nuevo sistema facilitará la evacuación hacia los imbornales de la zona, una mejora relevante para conservar la pista y evitar problemas de uso tras precipitaciones.
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