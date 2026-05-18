La Laguna refuerza ante Felipe VI su papel como Ciudad Patrimonio

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, participó este lunes en la recepción que el rey Felipe VI ofreció en Madrid a los representantes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El encuentro se celebró en el patio central del Palacio Real de El Pardo y reunió a alcaldes y alcaldesas de las ciudades españolas incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante la recepción, los representantes municipales trasladaron al monarca el agradecimiento del Grupo por la vinculación de la Casa Real con la defensa, conservación y difusión del patrimonio histórico. En el caso de La Laguna, el encuentro permitió subrayar la posición de la única ciudad canaria reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Gutiérrez valoró al término del acto la sensibilidad del rey hacia los asuntos relacionados con la preservación de los bienes patrimoniales. El alcalde señaló que Felipe VI es un interlocutor relevante para los objetivos de estas ciudades y consideró que la recepción refuerza los lazos entre la Corona y el Grupo.

Un encuentro con la vista puesta en Iberoamérica

Uno de los asuntos trasladados al rey fue la agenda de actividades que prepara el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Entre ellas destaca el Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, previsto para marzo de 2027 en Cáceres.

La cita reunirá a las 64 ciudades iberoamericanas reconocidas por la Unesco. Su objetivo será crear una red estable de intercambio para mejorar la gestión patrimonial, compartir experiencias y afrontar retos comunes en materia de conservación, usos del espacio histórico, turismo, vivienda, movilidad y vida vecinal.

La Laguna está centrada en 2029

Durante el encuentro, los alcaldes también invitaron al rey a participar en próximas conmemoraciones relacionadas con los aniversarios de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad. En 2026 se celebran el 40 aniversario de Toledo y Cáceres y el 30 aniversario de Cuenca. En años posteriores llegarán efemérides vinculadas a Ávila, Alcalá de Henares y San Cristóbal de La Laguna.

La ciudad tinerfeña cumplirá en 2029 tres décadas de su inscripción en la lista de la Unesco. La Laguna fue declarada Patrimonio Mundial en 1999 por su valor urbanístico e histórico. La Unesco destaca que su conjunto histórico forma parte de un área más amplia declarada Bien de Interés Cultural y cuenta con un plan especial de protección.