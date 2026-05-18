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La Laguna lleva a GastroCanarias el sabor de sus productos locales

El municipio participará del 19 al 21 de mayo en el Recinto Ferial de Tenerife con showcookings, catas, degustaciones y presentaciones centradas en la cocina de cercanía

Un cocinero finalizando una elaboración en la edición de 2025 de GastroCanarias

Un cocinero finalizando una elaboración en la edición de 2025 de GastroCanarias / María Pisaca

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Laguna participará del 19 al 21 de mayo en GastroCanarias 2026, que se celebrará en el Recinto Ferial de Tenerife. El municipio acudirá con una programación propia bajo el concepto El sabor de volver, pensada para mostrar su oferta culinaria, sus comercios y el trabajo de productores y establecimientos locales.

Antes de la apertura del salón, este lunes 18 de mayo, se celebrará una nueva edición de Paisajes al Plato en el Eco Hotel Costa Mágica. Esta propuesta reunirá a chefs, profesionales del turismo, prensa especializada y creadores de contenido en torno a la relación entre territorio, paisaje y producto de kilómetro cero.

La concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, destacó que la presencia municipal busca enseñar una cocina vinculada a la identidad del municipio, con espacio para la tradición, la innovación y el talento de quienes trabajan en el sector.

Showcookings, catas y eventos gastronómicos

Durante los tres días del salón, el stand lagunero acogerá showcookings, degustaciones, catas y presentaciones. Participarán restaurantes, bodegas, panaderías, dulcerías, cafeterías y productores del municipio.

El programa incluirá propuestas relacionadas con el gofio, el queso, el vino y la cerveza artesana. También habrá cocina de autor y actividades vinculadas al comercio de cercanía.

Entre los nombres previstos figura el chef asturiano Nacho Manzano, que participará en el marco de Paisajes al Plato. Además, cuatro establecimientos laguneros estarán presentes en el certamen nacional al Mejor Bocata de España 2026.

La programación servirá también para presentar algunas citas gastronómicas del municipio, como la Ruta de la Tapa Comarca Nordeste de La Laguna, la Ruta de la Tapa por La Laguna-San Benito Abad 2026, Cheese & More Lovers Fest y Cañas y Camarones.

Cierre con gofio, queso, vino y música

La participación municipal concluirá el jueves 21 de mayo con una degustación final protagonizada por los tres molinos de gofio, las tres queserías y las tres bodegas del municipio.

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La jornada de cierre contará además con una actuación musical en vivo del cantante lagunero Héctor Artiles.

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