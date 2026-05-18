La Laguna estudia utilizar las guaguas lanzaderas para ordenar las visitas en Anaga

El Ayuntamiento de La Laguna y la Asociación de Profesionales y Empresas que operan en los Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE) han mantenido una reunión para analizar la situación del Parque Rural de Anaga y del casco histórico de la ciudad. El objetivo es avanzar en medidas que permitan mejorar la movilidad, ordenar la actividad turística y atender las demandas de los vecinos que residen en estos entornos.

El encuentro llega en un momento de debate sobre la presión que soportan algunos puntos del municipio, especialmente por el aumento de visitantes, el tráfico en determinados accesos y los problemas de estacionamiento. La reunión contó con la participación del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Turismo, Estefanía Díaz; personal técnico municipal; y representantes de AOENTE, entre ellos su presidente, Joan Rodríguez, además de responsables de empresas vinculadas a excursiones y transporte turístico. La información figura en la nota facilitada sobre el encuentro entre el Consistorio y el sector.

El Ayuntamiento plantea una línea de trabajo que no pasa por prohibir la actividad turística, sino por organizarla mejor. Entre las opciones mencionadas figuran el uso de guaguas lanzaderas, la gestión logística de visitantes, la reordenación de accesos, la limitación del tamaño de los grupos y el control del ruido en núcleos urbanos y rurales.

Medidas para reducir la presión del tráfico

Uno de los principales problemas detectados en Anaga es la presencia masiva de vehículos privados y el aparcamiento desordenado en zonas de alta afluencia. Durante la reunión se citaron puntos como Cruz del Carmen, Chinamada o Las Carboneras, donde la llegada de visitantes puede generar dificultades para residentes y para la propia conservación del entorno.

El alcalde defendió la necesidad de coordinar las decisiones con otras administraciones, ya que buena parte de las competencias sobre espacios naturales protegidos, regulación territorial y movilidad corresponden al Cabildo de Tenerife y a organismos medioambientales. El Parque Rural de Anaga cuenta con un plan rector y normativa específica gestionada por la institución insular, que recoge la zonificación y ordenación de usos del espacio protegido.

AOENTE trasladó su disposición a colaborar con las administraciones para buscar soluciones equilibradas. La asociación defendió que las excursiones organizadas y el transporte colectivo pueden ayudar a reducir la entrada de coches particulares en las áreas más sensibles, siempre que se ordenen los horarios, los grupos y los lugares de parada.

El casco histórico también entrará en los grupos de trabajo

La reunión no se limitó a Anaga. El casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, también formará parte de los futuros espacios de análisis sobre la regulación de visitas guiadas y la convivencia con la población residente. La Unesco destaca el valor urbano de San Cristóbal de La Laguna por su trazado histórico y su influencia en modelos posteriores de ciudad.

El Ayuntamiento confirmó que AOENTE se incorporará a grupos de trabajo relacionados con la ordenación de la actividad turística en la ciudad. Además, se avanzó en la propuesta de participación de la asociación en la Mesa de Anaga, impulsada por el Cabildo de Tenerife.

La intención municipal es que cualquier medida tenga en cuenta tres elementos: la protección del territorio, la calidad de vida de los vecinos y el mantenimiento de una actividad económica que forma parte de la oferta turística de Tenerife. En ese equilibrio se sitúan las propuestas de transporte compartido, control de grupos y reducción de molestias en zonas especialmente visitadas.