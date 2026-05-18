La Laguna estudia consignas inteligentes para reducir repartos en el centro

El Ayuntamiento de La Laguna y AECOC han firmado un protocolo de colaboración para mejorar la distribución urbana de mercancías en el municipio. El acuerdo busca adaptar el reparto diario a las características del casco histórico, declarado Patrimonio Mundial, y a las necesidades del comercio local.

El documento fue suscrito por el concejal de Movilidad, Domingo Galván, y la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena. A partir de ahora, ambas partes trabajarán en un diagnóstico sobre la situación actual y en un plan con medidas progresivas.

La iniciativa parte de una realidad conocida en muchas ciudades históricas: la llegada de mercancías debe convivir con calles de uso peatonal, actividad comercial, residentes, transporte público y visitantes. En La Laguna, esa convivencia exige soluciones específicas por el valor patrimonial del centro urbano.

Horarios, plazas digitales y puntos de entrega

El protocolo contempla varias líneas de actuación. Una de ellas será la revisión de los horarios de carga y descarga, con el objetivo de ordenar mejor las operaciones de reparto y evitar conflictos en las horas de mayor movimiento.

También se estudiará la mejora y digitalización de las plazas destinadas a estas tareas. Esta medida permitiría conocer mejor su uso, facilitar la gestión y reducir ocupaciones indebidas o esperas innecesarias.

Otra de las propuestas pasa por promover alternativas a la entrega tradicional, como consignas inteligentes o puntos de conveniencia. Estos sistemas concentran pedidos en lugares concretos y pueden reducir desplazamientos de reparto, especialmente en zonas con limitaciones de acceso.

El acuerdo incluye además el posible uso compartido de espacios logísticos y el impulso de vehículos menos contaminantes en las áreas urbanas más sensibles.

Un modelo adaptado a una ciudad patrimonial

Domingo Galván señaló que La Laguna debe compatibilizar la actividad comercial y logística con la protección de un entorno urbano singular. El concejal defendió que la colaboración con entidades especializadas puede ayudar a diseñar soluciones más eficaces para reducir el impacto del tráfico y mejorar el uso del espacio público.

María Tena destacó que el municipio presenta características que hacen especialmente necesario avanzar hacia un modelo propio. A su juicio, el peso del comercio, la movilidad diaria y la conservación del casco histórico obligan a buscar fórmulas que funcionen para todos los actores implicados.

La colaboración se articulará mediante una mesa de trabajo conjunta. Ese órgano analizará los problemas actuales, identificará áreas de mejora y definirá actuaciones concretas, medibles y aplicables de forma gradual.