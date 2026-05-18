La Laguna abre al público el Archipiélago que dibujó Torriani en el siglo XVI

La Casa Anchieta, en La Laguna, acoge hasta el 30 de mayo una exposición dedicada a la Descripción de las Islas Canarias, la obra que Leonardo Torriani elaboró entre 1588 y 1592. La muestra permite acercarse a uno de los documentos históricos más relevantes para entender cómo se representaba el Archipiélago a finales del siglo XVI.

La iniciativa reúne una reproducción artesanal de la obra y una versión digital que puede consultarse en pantallas táctiles. El original se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Coímbra, en Portugal, y no puede desplazarse por razones de conservación.

El acceso será libre y gratuito, con limitaciones de aforo, de lunes a domingo en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

El primer plano conocido de La Laguna

Uno de los elementos principales de la exposición es el primer plano conocido de San Cristóbal de La Laguna. Ese dibujo permite observar la traza urbana de la ciudad en una etapa temprana de su historia y ayuda a comprender la importancia de su diseño en cuadrícula, reconocido siglos después dentro de su condición de Ciudad Patrimonio Mundial.

La obra también incluye planos y vistas de otros puntos de Canarias, como Garachico, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Teguise, Betancuria, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera, además de una conocida representación del Teide visto desde el mar.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó durante la apertura que esta exposición abre "una ventana al siglo XVI" y permite reencontrarse con parte de la memoria histórica de Canarias. Según señaló, el valor de la muestra está en facilitar al público una lectura detallada de una obra que normalmente resulta inaccesible.

Consulta digital y reproducción artesanal

La pieza física permanece protegida en una vitrina, mientras que la consulta se realiza mediante dispositivos interactivos. Las pantallas permiten ampliar detalles, comparar planos y recorrer cada página sin poner en riesgo la conservación del facsímil.

La reproducción fue realizada mediante un proceso artesanal dirigido por la conservadora Katarzyna Zych y coordinado por el historiador y profesor Néstor Verona. Su presentación oficial tuvo lugar semanas atrás en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna.

La colaboración con la Universidad de Coímbra ha sido clave para llevar a cabo el proyecto. El Ayuntamiento subraya que esta cooperación refuerza los vínculos entre dos ciudades universitarias con una larga tradición académica y cultural.

La exposición se celebra en la Casa Anchieta, inmueble declarado Bien de Interés Cultural y vinculado a la infancia y juventud del Padre Anchieta. El espacio añade valor patrimonial a una muestra centrada en la historia documental de las Islas.