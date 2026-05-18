Inés Hernand e Ignatius Farray pusieron a La Laguna a reír y bailar en el festival Soplo de Letras

El Festival Soplo de Letras 2026 reunió durante los días 15 y 16 de mayo en La Laguna una programación marcada por el humor, la música en directo y la presencia de artistas locales y nacionales. La cita se desarrolló en el parking de la Facultad de Bellas Artes, en el Campus de Guajara, una nueva ubicación elegida para acoger eventos de gran formato.

Impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna, el festival volvió a apostar por una propuesta cultural diversa, con nombres como Inés Hernand, Ignatius Farray, Martita de Graná, Ignasi Taltavull, Petite Lorena, La Chirichota, Ultraligera, Iseo & Dodosound, Javi Medina, Paco Pecado y varias voces emergentes de Canarias.

La edición fue presentada en rueda de prensa por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz; el codirector del festival, Adrián Rodríguez; y las artistas invitadas Inés Hernand y Mägua. Según la información difundida por la organización, Soplo de Letras reforzó este año su identidad como espacio de encuentro entre la comedia, la música y la creación contemporánea.

Una primera jornada dedicada al humor

El viernes 15 de mayo estuvo centrado en la comedia y en los nuevos lenguajes de la comunicación. El cartel incluyó a Inés Hernand, Ignatius Farray, Martita de Graná, Ignasi Taltavull, Petite Lorena y La Chirichota, en una noche que combinó humor, pensamiento crítico y cultura actual.

Inés Hernand agradeció durante la presentación la invitación al festival y defendió la importancia de ocupar espacios públicos con propuestas culturales diferentes. La artista avanzó entonces una noche de "humor sin frenos", en nombre de los invitados de la jornada.

El cierre musical del viernes corrió a cargo de la DJ Kiki, que completó una primera jornada orientada al público joven y a formatos escénicos más híbridos.

El sábado estuvo dedicado a la música en directo

La segunda jornada tuvo como eje los conciertos. Ultraligera encabezó el cartel del sábado 16 de mayo, junto a Sanguijuelas del Guadiana, Iseo & Dodosound, Javi Medina y Paco Pecado.

El festival también reservó espacio para la escena canaria emergente, con actuaciones de Sofía Dorta, Mägua, Isa Izquierdo, Pimienta Selectoras y AkadeBellaka. Esta presencia local fue uno de los puntos destacados por la organización, que subrayó su intención de cuidar el talento de las Islas dentro de la programación.

La música tinerfeña Andrea Toledo, que desarrolla su proyecto artístico bajo el nombre de Mägua, participó en la presentación interpretando en directo un fragmento de uno de sus temas. La artista agradeció la posibilidad de promocionar su trabajo sin salir de Tenerife, después de haber publicado su primer EP hace solo unos meses.

Guajara como nuevo recinto cultural

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, valoró la consolidación de Soplo de Letras dentro de la agenda cultural del Archipiélago. También destacó el traslado al parking de la Facultad de Bellas Artes, fruto de un acuerdo con la Universidad de La Laguna para disponer de un espacio adecuado para grandes eventos.

El codirector del festival, Adrián Rodríguez, explicó que esta fue la tercera edición con formato de gran festival. También señaló que el proyecto buscó mantener presencia canaria en distintas áreas, desde la música hasta otros ámbitos de la creación.

Soplo de Letras llegó a esta edición después de haber sido reconocido como Mejor Festival de Canarias en los Premios Clickers de LOS40, un respaldo que reforzó su proyección regional y nacional.

Un epílogo en el Teatro Leal

Aunque la programación principal se concentró el viernes y el sábado, el festival mantendrá una última cita el 19 de junio en el Teatro Leal. Esa jornada estará dirigida especialmente a la población de La Laguna e incluirá proyecciones, presentaciones de libros, charlas, diálogos y talleres.

Con este epílogo, Soplo de Letras ampliará su actividad más allá de los espectáculos de humor y los conciertos celebrados en Guajara.

Apoyos y colaboración institucional

La edición de 2026 contó con el respaldo de distintas entidades públicas y privadas. Entre ellas figuran el Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Juventud Canaria, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Laguna, el Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Fundación MAPFRE Canarias y Cajasiete.

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También colaboraron marcas y empresas vinculadas a la organización del evento, como Uve de Vida, Citroën, Auto Laca Canarias, Cervezas Victoria, Pepsi y Schweppes, Ron Guajiro, Stage in Motion, Adonis City Hotels, Arte en Todo e Invercanafrica.