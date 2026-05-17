Una estructura intentará evitar la caída del drago de la plaza de la Junta Suprema, en La Laguna

El drago de la plaza de la Junta Suprema, en la calle San Agustín, en pleno casco histórico de La Laguna, acumula meses en el punto de mira. Su inclinación llevó a que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) lanzase en enero un SOS alertando del riesgo al estar ubicado en una zona de tránsito peatonal. Ahora está en marcha la ampliación del alcorque y la instalación de un vallado perimetral. «Está prevista la colocación de una estructura adicional de seguridad que actuará como sujeción del árbol y soporte preventivo ante un eventual colapso», afirma el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández.

El edil detalla que el drago cuenta con «un seguimiento técnico continuado» y una intensificación de las labores de control y evaluación en los últimos años. Entre las actuaciones ya realizadas, Hernández destaca el aseguramiento de las principales ramificaciones del ejemplar mediante sistemas de anclaje con cables de acero, láminas de acero inoxidable y elementos de protección adaptados a su crecimiento. Todo ello, sostiene, con el objetivo de «reforzar su estabilidad y minimizar riesgos estructurales».

El aviso de ATAN

La situación de este drago no es nueva. En enero, ATAN reclamó una intervención urgente y puso de relieve que el ejemplar presentaba problemas en su sistema radicular, con raíces asfixiadas y que sobresalían del alcorque. La asociación insistió entonces en la necesidad de actuar con medidas como el atirantado, la ampliación del alcorque y la instalación de sistemas de sujeción adicionales.

El Ayuntamiento, por su parte, afirmó en aquella ocasión que desde la Unidad de Parques y Jardines se venía realizando un seguimiento continuado desde hacía años y que se estaban analizando diferentes sistemas de sujeción para determinar la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y de conservación.

Polémica con otro ejemplar

El caso del drago de la Junta Suprema se encuadra, además, en un contexto municipal marcado por la polémica surgida previamente con otro ejemplar en la calle Mazurca, en la zona de Lora y Tamayo, que llevó a la activación de la Mesa del Árbol de La Laguna y a la apertura de nuevas vías de actuación sobre especies que cuenten con un particular valor patrimonial o ambiental.

El Ayuntamiento respondió en aquel caso anterior que se había evacuado un informe técnico municipal en el que constaba que el drago se encontraba en una parcela de titularidad privada y en suelo urbano, así como que formaba parte de la jardinería ornamental de dicho espacio. «En este caso, el drago no figura en el catálogo insular de árboles singulares ni en el catálogo municipal actualmente en fase de elaboración, por lo que no cuenta con figura de protección específica», agregaron desde la institución local.