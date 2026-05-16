La Laguna reactiva la búsqueda de fondos para el Camino La Costa

El Camino La Costa, en la Punta del Hidalgo, está de actualidad y no solo porque la Sociedad Recreativa Charco de la Arena se haya quedado sin margen judicial para evitar la demolición de su sede. Este tramo del litoral, que cuenta con el galardón de Sendero Azul, vuelve a ser objeto de búsqueda de financiación para su restauración natural. Tras encallar la vía europea, el Ayuntamiento de La Laguna lo intenta ahora con el Gobierno de Canarias y el Cabildo.‬

Se trata de una pista de tierra de dos kilómetros a la que muchos conocen como el camino de San Juanito, dado que en su parte final existe una capilla dedicada a este santo. Durante la pandemia se cerró el acceso a vehículo y quedó destinada exclusivamente al uso peatonal. Posteriormente, el consistorio lagunero ha expresado en los últimos años su voluntad de afianzar sus valores paisajísticos y en materia de biodiversidad con un proyecto que requiere, según las cifras aportadas por el Ayuntamiento, unos 4,4 millones de euros.‬

En mayo del pasado año, la institución local informó de que estaba en marcha la carrera para obtener financiación comunitaria. En aquel momento, indicaron que la propuesta había sido admitida a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con el objetivo de lograr hasta 3,5 millones de euros para sufragar parte de la actuación global de 4,4 millones. No obstante, y según confirman ahora fuentes oficiales del grupo de gobierno, finalmente no se logró esa aportación económica.‬

Y es ahí donde aparece el nuevo intento. El Ayuntamiento acudirá al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias y al Estado en busca de ayuda. En concreto, el acuerdo establece solicitar formalmente la colaboración de las referidas administraciones públicas, «en particular de los departamentos competentes en transición ecológica, costas, biodiversidad y patrimonio cultural», para asegurar la financiación necesaria para la ejecución del proyecto y coordinar actuaciones complementarias de restauración y protección del litoral.‬

Entre los puntos aprobados se incluye también que se actúe conforme al proyecto de la Gerencia de Urbanismo. «Reforzar la transparencia y la participación ciudadana, poniendo a disposición de vecinos y colectivos los nuevos informes ambientales y técnicos relevantes, así como las actualizaciones del proceso de licitación y ejecución del proyecto», se afirma en el texto.‬

Según han avanzado desde el consistorio lagunero en los últimos años, la iniciativa pretende afianzar los valores paisajísticos y en materia de biodiversidad que reúne el camino. «La principal intervención será la extracción de todo el material depositado en la zona, que forma un talud de vertidos», manifestaron el pasado año. «De este modo se podrá sacar a flote la rasa marina cubierta por los vertidos, facilitando la evolución del ecosistema», precisaron en aquella ocasión. ‬

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Otras intervenciones están relacionadas con la rehabilitación y compactación del firme del paseo para mejorar la accesibilidad, la potenciación y revegetación del borde interior con especies nativas, el soterramiento de una parte del tendido eléctrico existente, la dignificación del espacio y entorno del faro, o la ejecución de una plazoleta integrada junto a la ermita de San Juanito. Son pasos para llevar, más si cabe, este ámbito de la costa lagunera a cómo era en sus orígenes.