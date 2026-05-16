El alpinista Carlos Soria cerrará la segunda edición de 'Territorio Salvaje' en La Laguna

La segunda edición de Territorio Salvaje celebrará durante los meses de mayo y junio un ciclo de encuentros en el Espacio Cultural Aguere, en La Laguna, con la participación de destacadas figuras del deporte, la montaña, la escalada y la divulgación científica. El broche final lo pondrá el reconocido alpinista Carlos Soria, considerado una leyenda viva del himalayismo y la persona de mayor edad en alcanzar la cima de un ochomil.

Las jornadas arrancarán el próximo 20 de mayo y tendrán entrada libre hasta completar aforo. El proyecto nace con el objetivo de conectar deporte, naturaleza y aventura como herramientas de inspiración, bienestar y transformación social, especialmente entre la población joven.

Territorio Salvaje propone un espacio de encuentro y reflexión a través de experiencias reales compartidas por profesionales referentes en disciplinas vinculadas al medio natural. El ciclo busca fomentar valores como la superación personal, el respeto por el entorno, el compañerismo y la importancia de una vida activa y saludable.

Tres encuentros abiertos al público

La programación comenzará el miércoles 20 de mayo, a las 19:00 horas, con el encuentro 'Cuidando nuestro hogar', una conversación centrada en los retos actuales del deporte en la naturaleza y la relación entre la actividad humana y el medio natural en Canarias.

Participarán la bióloga botánica y montañera Atteneri Rivero Quintero, el escalador y guía de media montaña Manu Padilla y el guía de actividades en la naturaleza y escritor Fafo Hernández. La periodista y jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fati Febles, será la encargada de moderar el encuentro.

El segundo encuentro tendrá lugar el 27 de mayo, también a las 19:00 horas, bajo el título 'El cuerpo toma la palabra'. La charla abordará la evolución física y psicológica en la escalada y los deportes de montaña, de la mano de dos referentes nacionales en alto rendimiento y psicología deportiva: la escaladora y doctora en rendimiento deportivo Eva López Rivera y la doctora en Psicología Deportiva y neuropsicóloga Inma Garrido. El encuentro volverá a estar moderado por Fati Febles.

La clausura del ciclo llegará el miércoles 3 de junio con la charla '72 años haciendo montaña', protagonizada por el histórico alpinista Carlos Soria Fontán. A sus 86 años, Soria continúa siendo un referente internacional por su trayectoria deportiva y humana. Su última ascensión al Manáslu le convirtió en la persona de mayor edad en alcanzar la cima de un ochomil y en regresar a una montaña de más de 8.000 metros más de medio siglo después de haberlo intentado por primera vez.

Durante su intervención, Carlos Soria repasará sus inicios en la montaña, sus expediciones más emblemáticas y las experiencias acumuladas durante décadas de alpinismo en algunos de los entornos más extremos del planeta.

Naturaleza, deporte y bienestar juvenil

Más allá del ciclo de charlas, Territorio Salvaje se presenta como una propuesta de ocio alternativo vinculada al bienestar juvenil y al contacto con la naturaleza. El proyecto surge en respuesta a los datos recogidos en distintos estudios sobre salud mental y hábitos de ocio de la población joven.

Según el Informe de Juventud en España 2024, el uso de internet y el ocio digital ocupan gran parte del tiempo libre de la juventud, mientras disminuye la conexión con los espacios naturales. Diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud señalan que el contacto frecuente con entornos verdes y naturales contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y los problemas de salud mental, además de mejorar el bienestar subjetivo y la calidad de vida.

Territorio Salvaje apuesta así por acercar a las nuevas generaciones referentes inspiradores ligados a los deportes de montaña y la naturaleza, promoviendo estilos de vida más saludables, activos y conectados con el entorno.

El proyecto cuenta con el apoyo del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y la colaboración del área de Cultura y de la Federación Canaria de Montaña.