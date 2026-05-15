La Laguna lleva Isla Calavera al escaparate internacional del Festival de Cannes

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera participa estos días en el Festival de Cannes, donde dará a conocer los primeros detalles de su décima edición. La cita canaria, respaldada principalmente por el Ayuntamiento de La Laguna, aprovecha su presencia en el mercado profesional francés para reforzar contactos con la industria audiovisual y ampliar su proyección exterior.

El certamen está representado por sus directores, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, que ya han participado en una reunión de la Federación Internacional Méliès dentro del Marché du Film, el espacio profesional asociado al Festival de Cannes.

Un encuentro con festivales de 22 países

Durante esta reunión, el equipo de Isla Calavera presentó la próxima edición del festival ante representantes de los países miembros de la Federación Internacional Méliès, una red especializada en la promoción del cine fantástico.

El festival lagunero celebrará en noviembre su décima edición, un aniversario que la organización quiere situar en el calendario internacional del género. La presencia en Cannes permite establecer nuevas relaciones con programadores, distribuidores, productores y responsables de otros certámenes.

El Fantastic Pavilion, sede de la presentación

La actividad de Isla Calavera se desarrolla en el Fantastic Pavilion, un espacio del Marché du Film dedicado al cine fantástico. Allí se expone el Trofeo de Honor de Isla Calavera y se distribuyen postales promocionales con un avance de la imagen del cartel oficial.

El acto principal tendrá lugar el sábado, cuando el festival presente formalmente su décima edición ante profesionales del sector, prensa especializada e instituciones culturales. En ese encuentro se dará a conocer el cartel oficial y se anunciarán los principales invitados nacionales e internacionales que participarán en la edición de 2026.

Reuniones para perfilar la programación

Además de la presentación pública, el equipo del festival mantiene reuniones con agentes de la industria para avanzar en la configuración de la programación. Estos contactos también buscan favorecer la llegada de proyectos audiovisuales a La Laguna, un municipio que aspira a reforzar su presencia en el mapa de los rodajes.

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El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la participación en Cannes ayuda a consolidar el posicionamiento internacional de un festival que lleva el nombre de la ciudad. A su juicio, la iniciativa contribuye a proyectar los valores culturales, patrimoniales y creativos del municipio.