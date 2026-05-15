La Laguna acerca al alumnado las tradiciones canarias con talleres del juego del palo
El Ayuntamiento organiza durante mayo sesiones prácticas en varios centros educativos, impartidas por el Aula Cultural de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales Canarios de la ULL
El juego del palo canario formará parte este mes de mayo de la actividad educativa en varios centros de La Laguna. La Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento, dirigida por Sergio Eiroa, ha organizado una programación de talleres de iniciación con motivo del Día de Canarias, que se celebra el 30 de mayo.
La iniciativa se desarrollará en horario lectivo y estará impartida por el Aula Cultural de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales Canarios de la Universidad de La Laguna, conocida como ADAC-ULL. El objetivo es que el alumnado conozca de forma práctica una disciplina vinculada a la cultura popular del Archipiélago.
Centros participantes en la actividad
Los talleres llegarán a distintos espacios educativos del municipio, entre ellos el CEIP San Luis Gonzaga, el IES Profesor Antonio González, el IES Geneto, el CEPA Nordeste y el IES Canarias.
Las sesiones se han diseñado como una primera toma de contacto con esta práctica tradicional. A través de actividades adaptadas al alumnado, se abordarán aspectos básicos del juego del palo canario y su relación con la historia y las costumbres de las islas.
Una propuesta vinculada a la celebración del Día de Canarias
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destacó que este tipo de iniciativas permiten que los jóvenes conozcan y valoren expresiones que forman parte de la identidad cultural canaria.
El edil señaló que el Día de Canarias es una oportunidad para reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y las tradiciones del Archipiélago. También subrayó que estas actividades favorecen valores como el respeto, la convivencia y el aprendizaje compartido.
Según Eiroa, el propósito es acercar estas prácticas al entorno escolar desde una perspectiva "dinámica y cercana", de manera que el alumnado pueda descubrir elementos culturales ligados a la memoria colectiva de las islas.
El papel de la Universidad de La Laguna en la iniciativa
La colaboración con el ADAC-ULL permite que los talleres cuenten con personal especializado en juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias. Este aula cultural de la Universidad de La Laguna trabaja en la divulgación, investigación y enseñanza de estas manifestaciones.
El Ayuntamiento ha agradecido tanto la implicación de la ULL como la participación de los centros educativos, al considerar que estas actividades enriquecen la formación del alumnado y contribuyen a mantener vivas tradiciones transmitidas durante generaciones.
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