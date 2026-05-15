La Casa Anchieta abre una muestra sobre la mirada de Torriani a Canarias en el siglo XV

La Casa Anchieta, en La Laguna, abrirá al público del 15 al 30 de mayo una muestra dedicada a la Descripción de las Islas Canarias, el manuscrito de Leonardo Torriani que recoge una de las miradas más valiosas sobre el Archipiélago a finales del siglo XVI.

La exposición reúne una reproducción facsimilar del documento y una versión digital interactiva que permitirá consultar sus páginas en pantallas táctiles de alta resolución. El original se conserva en Coímbra y no puede desplazarse, por lo que esta iniciativa ofrece una forma excepcional de acercarse a su contenido sin salir del municipio.

El acceso será gratuito, con aforo limitado, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

Momentos de la presentación del facsímil de la obra de Torriani en La Casa Anchieta de La Laguna / Andrés Gutiérrez

Un viaje al Archipiélago del siglo XVI

Torriani elaboró entre 1588 y 1592 planos, descripciones, escenas etnográficas y representaciones costeras de las Islas. Su trabajo se ha convertido en una referencia para estudiar cómo se observaba, interpretaba y representaba Canarias en aquella época.

La consulta digital permitirá ampliar detalles, comparar mapas y detenerse en elementos gráficos que en un documento físico resultarían difíciles de apreciar. El facsímil, por su parte, permanecerá protegido en una vitrina.

Patrimonio histórico con apoyo de la tecnología

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la muestra permitirá a la ciudadanía acercarse "como nunca antes" a un manuscrito clave para la historia del Archipiélago. También señaló que el proyecto refuerza la divulgación del patrimonio mediante herramientas accesibles.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explicó que el sistema interactivo ya ha sido probado y facilita una lectura precisa de la obra. Según indicó, las pantallas permitirán observar desde planos urbanos hasta dibujos del litoral y escenas relacionadas con la vida en las Islas.

La Casa Anchieta, Bien de Interés Cultural

La exposición se celebra en la Casa Anchieta, inmueble declarado Bien de Interés Cultural. El edificio forma parte del patrimonio histórico de La Laguna y añade contexto a una muestra centrada en la memoria documental de Canarias.

Cordobés señaló que no se trata de una exposición convencional, sino de una oportunidad para acercar al público un documento poco accesible y de gran interés para vecinos, estudiantes, investigadores y visitantes.