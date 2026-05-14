Valle de Guerra enseña los dientes frente a la futura perrera: los vecinos temen los ruidos y malos olores

Valle de Guerra reacciona frente a Tierra Azul, la perrera que pretende sustituir a Valle Colino. Teme la zona que la instalación acabe convertida en foco de ruidos y malos olores, al tiempo que lamenta que se la hayan impuesto sin contar con los vecinos. Así se desprende de las intervenciones que representantes de este núcleo poblacional realizaron este jueves ante el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, que abordó una moción en torno a la infraestructura.

El asunto llegó al consistorio de la mano del concejal de Unidas se Puede Saúl Alberola, que presentó una iniciativa para «garantizar criterios de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales en el entorno rural de La Laguna». No obstante, el protagonismo era para la referida instalación, que el Cabildo de Tenerife tiene previsto construir en la finca Presas del Campo, en el límite entre La Laguna y Tacoronte.

600 perros y 400 gatos

El consejero insular de Sector Primario y Bienestar Animal, Valentín González (PP), presentó meses atrás el recinto como el centro de protección animal «que la Isla necesita», con capacidad para 600 perros y 400 gatos. Sin embargo, desde Valle de Guerra ven venir que el espacio traerá problemas, y critican que no se haya contado con su parecer. «No podemos permitir como vecinos una imposición», expresó este jueves Carlos Manuel Abreu, que intervino avalado por 100 firmas.

«Como vecinos y colindantes les rogamos que hagan llegar al Cabildo nuestra disconformidad», pidió a los concejales laguneros durante una intervención en la que también se quejó de que Valle de Guerra se ha convertido en algo así como un lugar al que van a parar las infraestructuras que nadie quiere. Puso el ejemplo del punto de tratamiento de residuos de termitas, sobre el que afirmó que ha llevado a que esos insectos aparezcan en frutales o enseres cercanos y que hasta ese momento no se habían visto afectados.

Decisiones sin los vecinos

También tomó la palabra Patricia de León, en representación de la Asociación Juvenil El Tarajal, y aseguró que desde el Cabildo tinerfeño les dijeron que no se tomarían decisiones sin los vecinos, si bien posteriormente dieron a conocer los detalles del proyecto sin haber contado con ellos. Fue una intervención peculiar, intensa... Incluso recordó por un momento a cuando esta zona se oponía, más de una década atrás, al Plan General de Ordenación (PGO) que por entonces se encontraba en fase de redacción y acudía con sus reivindicaciones al salón de plenos.

Para completar la escena, ración de choques y complicidades políticas, acaso porque los comicios de 2027 ya se atisban en el horizonte. «Dígaselo a su consejero», le espetó Saúl Alberola al líder del Partido Popular (PP) de La Laguna, Juan Antonio Molina, tras este último defender la participación de «todos los operadores». Mientras Alberola reprochaba la «inejecución de funciones» de Valentín González, la concejala de Hacienda y Servicios Económicos, Francisca Carlota Rivero (PSOE), asentía. El portavoz del Partido Socialista (PSOE), Badel Albelo, también le cayó encima a Juan Antonio Molina, que había tratado, con más voluntad que éxito, de contener el enfado vecinal con González. «¡Ayúdenos, señor Molina!», lanzó ya desde los bancos del público la segunda interviniente. «¡Viva Valle de Guerra y su gente!», había gritado previamente otra vecina.

Abstenciones del PP

La moción, con una añadidura del grupo de gobierno, acabó saliendo adelante con 24 votos a favor y las 3 abstenciones del PP. Los puntos acordados van más allá de Valle de Guerra y se dirigen, como recoge el primero de ellos, a «garantizar criterios de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales o insulares que afecten a núcleos rurales». También, y más directamente pegado al caso vallero, se recoge la necesidad de «dar continuidad a los espacios de encuentro, información y diálogo vecinal».