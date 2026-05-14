La portada plateresca de la Casa del Corregidor vuelve a verse tras su restauración en La Laguna

La portada plateresca de la Casa del Corregidor, en La Laguna, vuelve a quedar a la vista tras la finalización de los trabajos de restauración impulsados por el Ayuntamiento. La intervención, ejecutada por la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna, ha permitido retirar el andamio que protegía desde 2017 esta fachada monumental de la calle Obispo Rey Redondo.

El Consistorio ha destinado 133.750 euros a recuperar una de las piezas patrimoniales más valiosas del casco histórico lagunero. La actuación fue presentada en un acto al que asistieron el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el gerente de la Fundación, Julio Brito Santana; el concejal de Obras, Ángel Chinea; el cronista oficial, Eliseo Izquierdo; y el equipo técnico responsable de la restauración.

Una fachada del siglo XVI muy deteriorada

La portada presentaba graves problemas de conservación. La piedra volcánica roja estaba disgregada, faltaban fragmentos originales y existían morteros de cemento procedentes de intervenciones anteriores, un material perjudicial para este tipo de soporte. También se detectó ataque biológico.

La profesora de la Universidad de La Laguna y codirectora de los trabajos, Fernanda Guitián Garre, explicó que el proceso se centró en conservar los elementos originales y restaurar solo las zonas más dañadas. Los morteros inadecuados se retiraron manualmente y se aplicaron tratamientos para estabilizar la piedra.

María Pisaca

Durante la intervención se decidió mantener visibles varios casetones cuadrados de la fachada. Estos huecos corresponden a los antiguos puntos de anclaje del andamio de madera utilizado en la construcción original, por lo que se han conservado como testimonio histórico.

Un símbolo del patrimonio lagunero

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que la ciudad recupera uno de sus emblemas gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna. Además, señaló que la actuación se completará con la instalación de una rampa interior para mejorar la accesibilidad a las oficinas municipales.

El rector, Francisco García, puso en valor la participación del equipo de la Facultad de Bellas Artes y del grado de Restauración de Bienes Culturales. Según indicó, la intervención refleja el compromiso de la universidad pública con la conservación del patrimonio de su entorno.

Origen y valor histórico de la Casa del Corregidor

La Casa del Corregidor fue edificada entre 1540 y 1545 y formó parte, junto con la Casa del Concejo, del núcleo de gobierno de la ciudad durante el Antiguo Régimen. En ella residían los corregidores, representantes del rey con autoridad política y jurisdiccional en el ámbito insular.

El cronista oficial, Eliseo Izquierdo, recordó que la portada pertenece a la primera mitad del siglo XVI y constituye una de las piezas más destacadas del plateresco tardío en Canarias. Su valor se refuerza por el uso de piedra del país y por su papel en la configuración arquitectónica de La Laguna.

Escudos y elementos arquitectónicos

La fachada conserva tres escudos de alto valor histórico: el imperial de Carlos V, el de la ciudad y el de la familia Sotomayor, relacionado con el gobernador Jerónimo Álvarez de Sotomayor, bajo cuyo mandato se concluyó la obra.

El diseño combina rasgos clásicos, mudéjares y góticos. Entre sus elementos destacan las semicolumnas de orden compuesto, el dintel del primer cuerpo, el alfiz que enmarca el conjunto y las ménsulas atrepanadas.

La portada tiene una altura de 8,80 metros desde el suelo hasta la parte baja del alero, un ancho de 6 metros y una superficie aproximada de 52 metros cuadrados. En el interior de la Casa del Corregidor se han colocado reproducciones de los tres escudos, acompañadas de una explicación para facilitar su interpretación por parte de visitantes y usuarios del edificio.