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La Laguna lleva el léxico canario a las aulas con talleres de lectura y escritura

El proyecto 'Dímelo en Canario' acercará al alumnado, principalmente de Primaria, palabras y expresiones propias de las Islas mediante actividades de poesía, prosa y creación literaria

Niños y niñas participando en el proyecto educativo 'Dímelo en Canario'

Niños y niñas participando en el proyecto educativo 'Dímelo en Canario' / E.D.

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna colaborará en el proyecto educativo 'Dímelo en Canario', una iniciativa dirigida principalmente al alumnado de Educación Primaria para acercar a las aulas el léxico propio de Canarias.

La propuesta, impulsada desde el área municipal de Educación y Juventud, que dirige Sergio Eiroa, se desarrollará mediante talleres de lectura, escritura y creación literaria. Las actividades trabajarán con canarismos, incluidos algunos términos en desuso, a través de dinámicas vinculadas a la poesía, la prosa y la lectoescritura.

Las palabras canarias como herramientas educativas

El objetivo del proyecto es que los escolares reconozcan y utilicen vocablos del habla isleña en un contexto cercano y participativo. Para ello, las sesiones combinarán ejercicios creativos, lectura de textos y propuestas de escritura adaptadas a la edad del alumnado.

Eiroa ha destacado que conocer las palabras propias también ayuda a las nuevas generaciones a comprender mejor su entorno y su identidad cultural. Además, ha señalado que este tipo de actividades permiten trabajar la lectura, la escritura y la creatividad desde referencias próximas a la vida diaria en Canarias.

Patrimonio lingüístico en las aulas

El habla canaria forma parte del patrimonio cultural de las Islas y refleja influencias históricas, sociales y territoriales. Llevar este vocabulario a los centros educativos permite que los niños y niñas descubran que las palabras que escuchan en su entorno también tienen valor académico, literario y patrimonial.

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Con 'Dímelo en Canario', La Laguna apuesta por una enseñanza cercana, participativa y conectada con la realidad del alumnado, utilizando el lenguaje como puente entre educación, cultura e identidad.

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