Dos joyas arquitectónicas de La Laguna, finalistas de los Premios de Arquitectura

Dos intervenciones realizadas en La Laguna han sido seleccionadas como finalistas de los Premios Arquitectura 2026, convocados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Se trata del Hospital Nuestra Señora de los Dolores, proyectado por Cristina González de Parga y Federico García Barba, y de la rehabilitación de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Geneto, obra de Beautell Arquitectos.

Ambos proyectos forman parte de las 25 candidaturas finalistas elegidas entre 209 propuestas presentadas por los Colegios y Consejos Autonómicos de Arquitectos. Los ganadores se darán a conocer el 9 de junio en una gala prevista en el Teatro Alcázar de Madrid.

Un hospital pensado desde el cuidado

El Hospital Nuestra Señora de los Dolores, gestionado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, ha sido reconocido por su diseño orgánico, que favorece la movilidad interior y abre visuales hacia los jardines.

La propuesta plantea un espacio más humano y amable, con una arquitectura orientada a mejorar la vida cotidiana de las personas usuarias, trabajadoras y visitantes. En este tipo de equipamientos, la distribución, la escala y la relación con el entorno son claves para generar bienestar.

La rehabilitación de la iglesia de Geneto

La segunda obra finalista es la intervención en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Geneto, desarrollada por Beautell Arquitectos. El proyecto destaca por su capacidad para adaptar el edificio a nuevos usos sin borrar su memoria ni su carácter original.

La actuación se basa en la reutilización de materiales existentes y en una lectura respetuosa de las transformaciones acumuladas con el paso del tiempo. La arquitectura, en este caso, sirve para ordenar lo heredado y reforzar la permanencia del inmueble dentro de su entorno comunitario.

Premios de referencia para la arquitectura española

Los Premios Arquitectura reconocen obras por sus valores culturales, artísticos, profesionales, éticos y sociales. Además de las seis categorías principales, el certamen concede tres distinciones especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia.

La presencia de dos proyectos laguneros entre los finalistas sitúa a Tenerife en una convocatoria nacional de referencia y muestra la diversidad de la arquitectura reconocida: desde espacios dedicados al cuidado hasta intervenciones de rehabilitación patrimonial.