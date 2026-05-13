Losetas rotas y hundidas en el casco histórico de La Laguna: el PP denuncia la situación

El estado en el que se encuentra el pavimento de las calles adoquinadas del casco histórico de La Laguna vuelve a estar en el punto de mira. El Partido Popular (PP) pone el foco en el «grave deterioro prematuro» que presentan varias vías, como son Alcalde Alonso Suárez Melián y Bencomo, «cuyo coste supuso casi medio millón de euros de dinero público».

El portavoz del PP lagunero, Juan Antonio Molina, critica que «en el casco histórico, y en esas calles con mayor gravedad, se observan adoquines y losetas rotas, hundidas, desplazadas y abombadas que suponen un grave riesgo para la seguridad de las miles de personas que transitan a diario». Esta formación política llevará mañana el asunto a pleno y exigirá «una inspección técnica urgente, así como la depuración de posibles responsabilidades ante el estado del pavimento».

«Pese a tratarse de una obra reciente y de elevado coste económico, el deterioro visible del pavimento, con los riesgos que ello entraña, no puede considerarse un problema ordinario de mantenimiento», señala Molina. «Cabe destacar que en el caso concreto de las calles citadas no soportan tráfico pesado especialmente intenso, como sí ocurre en otras vías», por lo que, aclara Molina, «es aún más injustificable el rápido desgaste del pavimiento».

La postura del gobierno local

La respuesta del gobierno local es que este tipo de losetas y adoquines «normalmente están diseñados para zonas peatonales, no para soportar tráfico denso de vehículos». Y añade: «No obstante, la configuración de la ciudad obliga a regular el acceso de vecinos que residen en el casco histórico y personal de reparto que nutre a nuestra zona comercial y de restauración, todo ello en un horario establecido y con unas condiciones de seguridad determinadas».

El grupo de gobierno también indica que realizaron unas catas y que el diagnóstico fue que «el hundimiento puntual de piezas, la rotura de algunas losetas o la fractura de determinados adoquines, que se han ido reponiendo progresivamente, es consecuencia directa del tránsito frecuente de vehículos pesados, además del uso de morteros convencionales».

Estrategia de intervención

Para dar respuesta a este problema, el Ayuntamiento de La Laguna pondrá en marcha una estrategia de intervención basada en tres tramos de prueba con diferentes tipos de piedra (ignimbrita, granito y basalto molinero), que permitirá validar ‘in situ’ sistemas constructivos certificados de mayor resistencia.

«En el caso específico de la calle Tabares de Cala, hay que tener en cuenta que es una de las pocas vías que atraviesa la zona centro de la ciudad y no está peatonalizada, por lo que acumula un mayor tránsito de vehículos que otras calles aledañas que sí están cortadas al tráfico», indican desde el gobierno lagunero.