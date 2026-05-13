La Laguna refuerza la participación de personas con discapacidad en la vida pública municipal

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna debatirá este jueves una moción institucional para reforzar la participación activa de las personas con discapacidad en la vida pública del municipio. La iniciativa plantea avanzar en un modelo de ciudad más accesible e inclusivo, en el que las personas con discapacidad puedan intervenir de forma directa en las decisiones que afectan a su vida cotidiana.

La propuesta, impulsada por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, parte de las conclusiones del reciente Pleno por la Vida Independiente, una sesión municipal celebrada por primera vez con la participación directa de personas con distintos tipos de discapacidad. En ese encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con la accesibilidad, la autonomía personal, la plena inclusión y la necesidad de eliminar barreras físicas, sociales y administrativas.

El Ayuntamiento celebró ese pleno extraordinario el 6 de mayo, con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente, con el objetivo de abrir un espacio para que las personas con discapacidad pudieran opinar, proponer y trasladar demandas sobre los asuntos que les afectan directamente.

Del Pleno por la Vida Independiente a la acción municipal

La moción que se elevará al pleno ordinario no se limita a una declaración de intenciones. El texto prevé trasladar los acuerdos y propuestas del Pleno por la Vida Independiente a las áreas municipales competentes y al Consejo Municipal de Discapacidad, que deberá participar en su seguimiento y desarrollo.

El acuerdo busca consolidar este consejo como un espacio de gobernanza participativa, donde administraciones, entidades sociales, ciudadanía y personas con discapacidad puedan trabajar de forma coordinada. La intención es que las políticas públicas no se diseñen solo desde los despachos, sino incorporando la experiencia de quienes conviven a diario con barreras de accesibilidad, movilidad, comunicación o participación.

Entre los objetivos de la moción figuran también el impulso de campañas de sensibilización y concienciación social, la promoción de la autonomía personal y el refuerzo del trabajo en red entre el Ayuntamiento, otras administraciones públicas y las entidades del tercer sector.

Un modelo basado en la vida independiente

La iniciativa se enmarca en el trabajo que desarrolla el área de Bienestar Social y Calidad de Vida, dirigida por María Cruz, a través del Plan Colaborativo sobre Discapacidades Alianzas: Somos Capacidad. Este plan municipal se presentó como una estrategia elaborada con la participación de asociaciones, familias y entidades vinculadas a la discapacidad, y plantea medidas en ámbitos como la accesibilidad universal, la formación, la salud, el empleo, la vivienda, el ocio, la cultura y el deporte.

El enfoque del plan parte de una idea central: las personas con discapacidad no deben ser tratadas como receptoras pasivas de servicios, sino como ciudadanas con derecho a decidir, participar y construir comunidad. Por eso, el Pleno por la Vida Independiente se plantea como un paso más dentro de esa estrategia municipal.

La moción institucional pretende dar continuidad a ese modelo y convertir las propuestas formuladas en el pleno participativo en una hoja de trabajo para las distintas áreas del Ayuntamiento.

Accesibilidad universal e igualdad de oportunidades

El debate sobre discapacidad no se limita a la adaptación de calles, edificios o transportes. La accesibilidad universal incluye también la información comprensible, la comunicación accesible, la participación política, la atención administrativa, la cultura, el deporte y el acceso al empleo.

La legislación española reconoce que las personas con discapacidad deben disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social recoge la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal.

Además, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad defiende la participación plena y efectiva en la sociedad y subraya la importancia de la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones.

En esa línea, la moción de La Laguna busca reforzar la presencia de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas. La participación no se plantea como una medida simbólica, sino como una herramienta para mejorar las políticas municipales y hacerlas más ajustadas a las necesidades reales.