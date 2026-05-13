La Laguna recupera la portada de la Casa del Corregidor tras nueve años oculta bajo una lona

Y llegó el día. La portada de la Casa del Corregidor quedó oculta en 2017 bajo una protección de madera y una lona por su delicado estado de conservación, mientras que la posterior restauración no comenzó hasta 2025. Nueve años han tenido que transcurrir hasta que este miércoles fue presentado el reparado acceso a uno de los inmuebles que integran las casas consistoriales del Ayuntamiento de La Laguna.

«¿Qué hay hoy aquí?», preguntaban a los medios de comunicación quienes a media mañana recorrían la ciudad histórica. «¿A quién estáis esperando?», se interesó una pareja de turistas que debió de creer que estaba a punto de aparecer alguna celebrity. Pero no. La explicación estaba en la Aguere más histórica y en una puerta que constituye el que probablemente sea el ejemplo más antiguo del estilo plateresco en Canarias. Hunde sus raíces nada menos que en el siglo XVI.

Mejor 'Casa de los Corregidores'

El cronista oficial de La Laguna, Eliseo Izquierdo, dio un par de pinceladas con las que puso de relieve la trascendencia de la actuación. «Hoy es un día importante para La Laguna como Patrimonio Mundial porque se recupera plenamente una pieza importantísima que está en el germen de la arquitectura de esta ciudad», resaltó. «Es una obra de la primera mitad del siglo XVI, cuando La Laguna todavía en cierta medida se estaba haciendo», contextualizó. Izquierdo dejó un apunte a tener en cuenta: «Se conoce como la Casa del Corregidor. A mí me gustaría, mejor, llamarla Casa de los Corregidores, porque en ella habitaron durante largo tiempo esos personajes que eran en el Antiguo Régimen los alcaldes de designación real, que representaban y gobernaban en nombre del rey», expresó.

La Laguna presenta la restauración de la histórica Casa del Corregidor / María Pisaca

Del proceso de restauración se encargó la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna y le costó al Ayuntamiento 133.750 euros. La profesora universitaria y codirectora de las obras de restauración, Fernanda Guitián Garre, explicó que en el proceso de recuperación de la fachada intervino un equipo multidisciplinar, que incluyó a los arquitectos Fernando Saavedra y Fernando Beautell y al profesor de la ULL Antonio Sánchez, además de a escultores, químicos, petrólogos y restauradores.

Casetones cuadrados

Guitián apuntó que los casetones cuadrados que pueden observarse en la fachada corresponden a los agujeros que se utilizaron originalmente para anclar el andamio de madera en el momento de construcción de la obra, por lo que se optó por dejarlos al descubierto como testigos históricos, en lugar de ocultarlos. Asimismo, se han realizado las reproducciones de los tres escudos que luce la fachada y que pueden contemplarse en el interior de la Casa del Corregidor, con una leyenda explicativa, para que cualquier visitante pueda apreciarlos con mayor facilidad.