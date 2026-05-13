Carlota Mantecón lleva al Teatro Leal 'Principiantes', una danza compartida con diez mujeres laguneras

La Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna acoge este jueves, 14 de mayo, a las 19:00 horas, la puesta en escena de 'Principiantes', el proyecto comunitario y participativo de la bailarina y coreógrafa tinerfeña Carlota Mantecón. La propuesta reúne sobre el escenario a diez mujeres del municipio mayores de 60 años, con las que la artista ha trabajado un proceso escénico centrado en el cuerpo, la convivencia y la creación colectiva.

El espectáculo forma parte de la programación de Danza en breve, el ciclo estable dedicado a la danza en pequeño formato que impulsa el área de Cultura de La Laguna en el Teatro Leal. La cita se presenta como una experiencia escénica cercana, en la que la danza no se plantea desde la perfección técnica, sino desde la presencia, la escucha y la posibilidad de construir comunidad a través del movimiento.

Un proyecto que abraza la vejez y la diversidad de los cuerpos

'Principiantes' nace del deseo de poner en valor la creación de un cuerpo colectivo formado por mujeres mayores de 60 años. La obra invita a mirar la vejez desde otro lugar: no como una etapa de retirada, sino como un territorio lleno de memoria, sensibilidad, gesto y potencia escénica.

En esta propuesta, Mantecón explora el cuerpo como un espacio afectivo. Las participantes no actúan como intérpretes profesionales en el sentido convencional, sino como mujeres que comparten escena desde su propia experiencia vital. A través de sus cuerpos, voces y formas de estar juntas, el montaje transita desde lo individual hacia lo colectivo.

La pieza se apoya en prácticas de creación compartida y en dinámicas que buscan ensayar otras maneras de convivir. El resultado es un dispositivo escénico que celebra lo pequeño, la cercanía y la presencia de cuerpos diversos en movimiento. La información oficial del Teatro Leal describe el proyecto como una propuesta construida "en comunidad", que abraza la vejez y la diversidad corporal.

Más de 130 mujeres han participado desde su estreno

Desde su estreno en septiembre de 2023, 'Principiantes' ha reunido en distintas ciudades de España a más de 130 mujeres en sus diferentes procesos y representaciones. El proyecto ha ido tomando forma en cada territorio a partir del trabajo con mujeres locales, lo que convierte cada función en una experiencia distinta y vinculada al lugar donde se presenta.

En el caso de La Laguna, la propuesta incorpora a diez mujeres del municipio, que han participado en el proceso de preparación junto a Carlota Mantecón. La artista también estará sobre el escenario, acompañando la puesta en escena y articulando esa relación entre lo personal y lo común.

El proyecto figura en el catálogo de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, donde se define como una creación comunitaria con mujeres locales mayores de 60 años.

Carlota Mantecón, una creadora vinculada a la danza contemporánea

Carlota Mantecón es una creadora tinerfeña vinculada a la danza contemporánea, la coreografía y la performatividad. Su trabajo se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales y suele situarse en un territorio donde conviven el movimiento, la palabra, la presencia escénica y la investigación sobre el cuerpo.

En 'Principiantes', esa línea de trabajo se concreta en una propuesta accesible y participativa, donde el interés no está solo en el resultado final, sino también en el proceso compartido con las mujeres que forman parte de la pieza. La obra plantea una pregunta sencilla, pero de gran alcance: qué ocurre cuando mujeres que no proceden necesariamente del ámbito profesional de la danza ocupan el escenario y se reconocen como protagonistas.

Danza en breve refuerza la programación cultural de La Laguna

La representación se enmarca en Danza en breve, una línea de programación que sitúa la danza en la agenda estable del Teatro Leal. Este ciclo permite a creadoras y creadores presentar trabajos de pequeño formato en un espacio público de referencia en Tenerife, al tiempo que acerca al público propuestas contemporáneas y de proximidad.

La llegada de 'Principiantes' al Teatro Leal refuerza esa apuesta por una danza conectada con la ciudadanía. En este caso, además, la función no solo se dirige al público lagunero, sino que incorpora directamente a mujeres del municipio en el proceso artístico.