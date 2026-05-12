La Laguna pone el foco en la canariedad a través de la cultura popular y el producto local

La Laguna celebrará del 14 al 27 de mayo las jornadas 'Mayo con acento canario', una programación centrada en la gastronomía, el folclore y las tradiciones locales como vías para reflexionar sobre el concepto de canariedad. La iniciativa está organizada por la Fundación México Canarias, con el patrocinio de la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de La Laguna, y se desarrollará en la sede de la entidad, situada en la plaza de La Concepción, número 16.

El programa reúne degustaciones, catas, talleres, bailes de taifas, exhibiciones y ponencias con el objetivo de acercar a la ciudadanía a distintos elementos de la identidad cultural de las islas. Entre ellos figuran productos como el gofio canario, los vinos de la comarca Tacoronte-Acentejo, los quesos, el pan artesanal o las frutas tropicales cultivadas en Canarias.

La propuesta se enmarca en una línea de trabajo vinculada al impulso del producto de cercanía, la valorización del medio rural y el apoyo al sector primario. El área municipal de Desarrollo Rural de La Laguna mantiene entre sus ámbitos de actuación iniciativas relacionadas con la soberanía alimentaria, la sostenibilidad del territorio y la actividad agraria local.

Un programa para acercar el campo, la cocina y el folclore al centro de la ciudad

La concejala de Desarrollo Rural, Cristina Ledesma, subrayó que estas jornadas permiten mirar al medio rural y a las raíces culturales del municipio desde una programación diversa. Según explicó, la actividad incluirá alimentos y elaboraciones representativas de las islas, como el gofio, los vinos con denominación de origen, quesos y panes artesanales, además de propuestas vinculadas al folclore.

Ledesma defendió que la cita conecta con la estrategia municipal de soberanía alimentaria, apoyo al sector primario, reconocimiento del mundo rural y promoción de un consumo más consciente y responsable.

La Fundación México Canarias, entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos culturales relacionados con la realidad de México y Canarias, será el espacio en el que se celebren todas las actividades previstas.

La primera cita: una mesa redonda sobre "qué es canariedad"

Las jornadas arrancarán el jueves 14 de mayo, a las 19.00 horas, con la mesa redonda '¿Qué es canariedad?'. En este encuentro participarán Miguel Manescau, vinculado al ámbito de las músicas del mundo; Txowie Sosa, cantante de Las Ratas; y Javier Martín, bailador de Tajaraste.

La sesión servirá como punto de partida para abordar la identidad canaria desde distintas miradas culturales, musicales y populares.

El día siguiente, viernes 15 de mayo, tendrá lugar la primera cata del programa. La actividad combinará vinos de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo con panes de la panadería artesanal Matalahúva y quesos procedentes de diferentes puntos del Archipiélago.

La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo es una de las comarcas vitivinícolas destacadas de Canarias. Según el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se extiende por una zona de importante densidad de viñedo y es conocida especialmente por sus tintos jóvenes, aunque ha ampliado su gama de vinos en los últimos años.

Bailes de taifas, vino con chocolate y frutas tropicales

El 20 de mayo, a las 19:00 horas, se celebrará un taller de iniciación a los bailes de taifas, dirigido por el bailador Javier Martín. La actividad busca acercar al público una de las expresiones festivas más reconocibles de la tradición popular canaria.

Un día después, el 21 de mayo, también a las 19:00 horas, se ofrecerá un nuevo maridaje. En esta ocasión, la propuesta unirá vinos locales con chocolates de la marca canaria Tirma, en una actividad orientada a mostrar combinaciones gastronómicas vinculadas a productos elaborados en las islas.

El programa continuará el 22 de mayo con una degustación de frutas tropicales habituales en las plantaciones canarias. La sesión correrá a cargo de La Cosma y permitirá conocer mejor la variedad de cultivos presentes en el Archipiélago.

El gofio canario cerrará las jornadas con un taller de pellas dulces

La última actividad tendrá lugar el 27 de mayo, a las 19:00 horas, con un taller de elaboración de pellas dulces con gofio de Molina Raúl. El gofio es uno de los alimentos más representativos de la cocina canaria y cuenta con Indicación Geográfica Protegida, una figura de calidad reconocida oficialmente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge la IGP Gofio Canario dentro de su catálogo de productos diferenciados, con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como autoridad competente.

El Gobierno de Canarias también ha destacado el valor de este producto tradicional, reconocido en el registro europeo como alimento de calidad protegido.

Cómo inscribirse en 'Mayo con acento canario'

Las personas interesadas en participar en alguna de las actividades de 'Mayo con acento canario' pueden solicitar plaza o pedir más información a través del correo electrónico info@fundacionmexicocanarias.com.

Todas las sesiones se celebrarán en las instalaciones de la Fundación México Canarias, en la plaza de La Concepción, 16, en pleno centro de La Laguna. La programación combina cultura, producto local y participación ciudadana para poner en valor, durante el mes de mayo, algunas de las señas de identidad más reconocibles de Canarias.