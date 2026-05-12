La Laguna lleva su patrimonio a El Rocío con la penúltima función de ‘Doblones para la eternidad’

El parque de El Rocío acogió el domingo la penúltima representación de la gira teatralizada Doblones para la eternidad, una propuesta de divulgación histórica que combina teatro, danza, humor y patrimonio en espacios públicos del municipio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, forma parte de la ya consolidada Gira por Barrios, un programa que busca acercar la historia local a los pueblos y barrios de una forma accesible y participativa.

La función de El Rocío llega después de las representaciones celebradas en Las Carboneras, San Diego y Taco, que han reunido a decenas de personas en cada cita. Tras esta parada, el proyecto concluirá con una última representación en Tejina, prevista para el 17 de mayo.

Una gira patrimonial por los barrios y pueblos del municipio

Doblones para la eternidad es una propuesta gratuita y abierta a todos los públicos, desarrollada en colaboración con Burka Teatro y el historiador y divulgador Néstor Verona. Su objetivo es trasladar contenidos históricos a plazas, parques y espacios comunitarios, para que el patrimonio no quede limitado al casco histórico ni a los formatos académicos tradicionales.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destaca que esta nueva edición está demostrando que el patrimonio puede vivirse de manera cercana, divertida y participativa. Según el edil, las primeras funciones han tenido una buena acogida y han permitido que vecinos y vecinas se acerquen a la historia del municipio desde una experiencia cultural compartida.

Cordobés defiende que la comedia ayuda a romper barreras y convierte el aprendizaje en una vivencia más memorable. A su juicio, cuando la ciudadanía se reconoce en los relatos del pasado, se refuerza el vínculo con el territorio y se activa un mayor compromiso con la conservación del patrimonio.

Una comedia ambientada en el Siglo de Oro lagunero

La obra, de unos 80 minutos de duración, presenta una trama situada en la sociedad lagunera de los siglos XVI y XVII. La protagonista es doña Magdalena Joven, una mujer que lleva más de seis años “muriendo” y que aspira a celebrar un sepelio acorde a su rango, aunque ese propósito ponga en riesgo la economía familiar.

Su nuera, doña Ángela Calderón, intenta frenar el gasto revelando un secreto relacionado con el peculiar aspecto de la protagonista. A partir de esa premisa, la función construye un retrato humorístico y crítico de la época, con escenas insólitas, combates de espadas y un tono que mezcla entretenimiento con rigor histórico.

La pieza busca que el público se acerque a la vida cotidiana, las costumbres, las tensiones sociales y los imaginarios de la antigua La Laguna, sin renunciar al lenguaje escénico y al humor.