La Laguna estrena una web para consultar servicios de limpieza, avisar de incidencias y mejorar el reciclaje

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado la nueva página web de La Laguna Más Limpia, una herramienta digital con la que el área de Servicios Municipales busca mejorar la relación directa con la ciudadanía y facilitar el acceso a la información sobre limpieza urbana, recogida de residuos, reciclaje y sostenibilidad.

La plataforma, disponible en lalagunamaslimpia.com, se plantea como un punto de consulta para vecinos y vecinas que necesiten resolver dudas sobre servicios municipales o comunicar incidencias relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos. La propia web se define como el portal oficial del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó durante la presentación que la nueva página supone un paso para acercar los servicios públicos a la ciudadanía y facilitar la participación vecinal en el cuidado del municipio. El edil insistió en que el objetivo era contar con una herramienta "útil de verdad", sencilla, accesible y adaptada a cualquier dispositivo.

Qué se puede hacer en la nueva página

La nueva web permite comunicar incidencias relacionadas con la limpieza urbana, consultar horarios y calendarios de recogida, localizar puntos limpios y contenedores mediante un visor de mapas interactivo y acceder a información vinculada al reciclaje y la sostenibilidad.

Además, la plataforma incorpora la posibilidad de realizar solicitudes relacionadas con determinados servicios municipales, entre ellos la retirada de enseres. Esta función puede agilizar trámites habituales y evitar desplazamientos o llamadas innecesarias cuando la gestión pueda iniciarse de forma digital.

El portal también incluye apartados de información ambiental, participación ciudadana, campañas de sensibilización, atención directa a la ciudadanía y contenidos vinculados a otras áreas de Servicios Municipales, como parques y jardines.

Un asistente virtual para facilitar la navegación

Otra de las novedades es la incorporación de un asistente virtual, pensado para ayudar a los usuarios a encontrar información de forma más rápida. La herramienta está orientada a mejorar la experiencia de navegación y resolver consultas frecuentes sobre servicios municipales.

Fran Hernández señaló que este recurso permite avanzar hacia una administración más cercana, transparente y eficaz, aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar la atención diaria y la respuesta ante necesidades o incidencias en la vía pública.

Una web pensada para la participación vecinal

El área de Servicios Municipales plantea la página como una herramienta "viva", con contenidos en actualización constante y capacidad para incorporar nuevas funciones. La intención es que el portal evolucione en función de las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

La comunicación de incidencias es uno de los elementos centrales de la web. En un municipio amplio y disperso como La Laguna, con núcleos urbanos, barrios, zonas rurales y espacios de alto tránsito, la colaboración ciudadana puede ayudar a detectar con mayor rapidez problemas en calles, plazas, contenedores o zonas verdes.

El Ayuntamiento cuenta también con información municipal específica sobre residuos urbanos dentro de su portal institucional, donde se agrupan contenidos vinculados a los servicios de recogida y gestión de residuos.

Limpieza, reciclaje y sostenibilidad en el municipio

La nueva página se presenta en un contexto en el que las administraciones públicas tratan de reforzar la separación de residuos, la reducción de vertidos y el uso responsable de los recursos. El Gobierno de Canarias dispone de un área específica sobre residuos, con información sobre gestión, producción, trámites, responsabilidad ampliada del productor y seguimiento y control de los residuos en las islas.

En el ámbito estatal, la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, marca una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo de producción y consumo más eficiente, con planes de acción trienales para desarrollar ese objetivo hasta 2030.

Aunque la nueva web de La Laguna Más Limpia tiene un enfoque municipal y práctico, su puesta en marcha se alinea con esa tendencia general: ofrecer información más accesible para facilitar el reciclaje, mejorar la gestión de residuos y fomentar comportamientos responsables en la ciudadanía.

Digitalización de los servicios públicos

La puesta en marcha del portal forma parte de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios públicos del Ayuntamiento. La Concejalía de Servicios Municipales busca que la atención sea más ágil, que la información esté centralizada y que los usuarios puedan realizar gestiones básicas desde el móvil, la tableta o el ordenador.

Hernández defendió que la mejora de la atención y de la información también forma parte de la calidad de los servicios públicos. En esa línea, la web pretende reducir barreras, facilitar consultas rápidas y reforzar la corresponsabilidad ciudadana en el mantenimiento del municipio.

Con esta nueva herramienta, La Laguna Más Limpia amplía sus canales de contacto con la población y reúne en un mismo espacio contenidos sobre limpieza, reciclaje, residuos, sostenibilidad, parques y jardines. El reto, a partir de ahora, será mantener la plataforma actualizada y convertirla en una vía útil para que los vecinos participen de forma activa en el cuidado de La Laguna.