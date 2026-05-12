La Laguna enseña cómo actuar ante riesgos naturales extremos en Canarias

San Cristóbal de La Laguna acoge esta semana una jornada formativa dedicada a la gestión de riesgos naturales y a la preparación de la población ante fenómenos extremos que pueden afectar a Canarias. La actividad se desarrolla en el Centro Ciudadano El Tranvía, en La Cuesta, dentro del proyecto 'La Laguna, Naturalmente Segura'.

La iniciativa está promovida por la Asociación Volcanes de Canarias, con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y la colaboración de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno de Canarias. El programa combina divulgación científica, formación práctica y ejercicios de simulación para mejorar la respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia.

El proyecto 'La Laguna, Naturalmente Segura' nació del acuerdo entre el Ayuntamiento lagunero y la Asociación Volcanes de Canarias para reforzar la preparación municipal y ciudadana frente a riesgos naturales, con especial atención a los fenómenos que pueden generar impacto en el Archipiélago.

Huracanes, tormentas tropicales y simulacros de llegada a Canarias

La formación, que comenzó esta semana y se prolongará hasta el viernes, ofrece a los asistentes un recorrido por distintas amenazas naturales. El primer bloque está centrado en los huracanes y las tormentas tropicales, dos fenómenos que, aunque no forman parte de la meteorología más frecuente de Canarias, sí pueden influir en el tiempo del Archipiélago en determinados escenarios.

Durante estas sesiones se trabaja con información básica para entender cómo se forman estos sistemas, cómo pueden evolucionar y qué medidas de autoprotección debe conocer la población. Además, el programa incluye simulacros de llegada de fenómenos adversos a las islas, con el fin de acercar a los participantes a situaciones de decisión parecidas a las que podrían producirse en una emergencia real.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene recomendaciones de autoprotección ante distintos riesgos naturales y recuerda la importancia de seguir siempre las indicaciones de las autoridades y los avisos oficiales en episodios de emergencia.

El riesgo volcánico en Tenerife, eje de la segunda parte

La segunda mitad de las jornadas estará dedicada por completo al riesgo volcánico en Tenerife. En este bloque se abordarán cuestiones como la vigilancia, los procesos de reactivación volcánica y la interpretación de señales que pueden preceder a una crisis.

El contenido culminará con un gran ejercicio práctico final, previsto para el último día de la formación. La actividad simulará una erupción de alto impacto para trabajar la toma de decisiones, la coordinación y la respuesta ciudadana ante un escenario complejo.

Canarias dispone de sistemas de vigilancia volcánica y de planificación de emergencias específicos para este tipo de riesgo. El Instituto Geográfico Nacional ofrece información oficial sobre la vigilancia volcánica en el Archipiélago, con datos de sismicidad, deformación y otros parámetros de seguimiento. También el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias, conocido como PEVOLCA, establece el marco de actuación ante crisis volcánicas en las islas.

Una apuesta por la cultura de la prevención

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, destacó la acogida que han tenido las actividades desarrolladas dentro de ‘La Laguna, Naturalmente Segura’. A su juicio, la participación ciudadana demuestra la importancia de consolidar una auténtica cultura de la prevención.

Albelo señaló que este tipo de acciones contribuyen a construir una sociedad más preparada y resiliente ante los desafíos de la naturaleza. También defendió que el municipio se sitúa con este proyecto en una posición destacada dentro de la seguridad pública y la divulgación científica en Canarias.

La formación no está planteada solo desde una perspectiva teórica. Su enfoque busca que los asistentes comprendan los riesgos, sepan dónde consultar información fiable y puedan actuar con mayor seguridad ante situaciones de incertidumbre.

Expertos de instituciones científicas y de emergencias

La calidad de las jornadas está respaldada por la participación de especialistas procedentes de entidades y servicios con experiencia en investigación, meteorología y emergencias. Entre ellos figuran profesionales vinculados a la Universidad de La Laguna, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC, Tenerife Meteo, el servicio de Meteorología de RTVC y el área de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Esta combinación de perfiles permite abordar los fenómenos extremos desde distintos ángulos: la ciencia, la comunicación del riesgo, la vigilancia técnica, la gestión de emergencias y la respuesta ciudadana.

La Asociación Volcanes de Canarias y su labor divulgativa

La Asociación Volcanes de Canarias nació en 2011 como una entidad ciudadana de ámbito nacional, registrada en el Ministerio del Interior. Tiene su sede en San Cristóbal de La Laguna y funciona como colectivo sin ánimo de lucro.

Aunque se constituyó formalmente en 2011, sus integrantes vienen trabajando desde 2004 en la mejora de la cultura volcánica en Canarias. Su labor se centra en ofrecer información clara, rigurosa y accesible sobre la actividad volcánica en las islas y en otros territorios.

Además de la divulgación sobre volcanes, la asociación también difunde recomendaciones ante otros fenómenos naturales que pueden afectar al Archipiélago. Su participación en esta jornada refuerza el objetivo de acercar el conocimiento científico a la población y promover una ciudadanía mejor preparada ante emergencias.