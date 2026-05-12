La Laguna acoge la primera edición europea de 'Sesiones Desde La Loma'

La Laguna será el escenario de la primera edición europea de 'Sesiones Desde La Loma', el formato musical impulsado por el cantante y compositor puertorriqueño Norberto Vélez. La cita tendrá lugar el próximo 20 de junio en la plaza del Cristo, con entrada libre y gratuita, y formará parte de la X edición del Festival Latino de La Laguna.

El evento reunirá a artistas de Canarias, Puerto Rico, Venezuela y Cuba en una propuesta centrada en la salsa contemporánea y la música latina. La organización ha confirmado un cartel internacional con nombres como Alain Pérez, Ronald Borjas, Jeremy Bosch y el propio Norberto Vélez, junto a intérpretes y músicos canarios como Jota Ruiz, Sergio Tejera, Anaé y Carlos García.

La cita está organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la productora local Orilla Cultural. Según la información municipal, el concierto contará además con grabación oficial, lo que permitirá su posterior difusión a través de los canales del proyecto. El Ayuntamiento ya había anunciado que esta edición europea se celebrará en la plaza del Cristo y estará integrada en el Festival Latino de La Laguna.

Un formato nacido en Puerto Rico y seguido por miles de usuarios

'Sesiones Desde La Loma' nació en Puerto Rico como un espacio audiovisual dedicado a la interpretación en directo de salsa y otros géneros latinos. El proyecto está liderado por Norberto Vélez, que ha convertido este formato en una plataforma digital de referencia para artistas vinculados a la música tropical.

Su canal oficial en YouTube supera los 840.000 suscriptores, según los datos incluidos por la organización, y acumula millones de visualizaciones en distintas producciones. En su presentación oficial, el canal se define como una experiencia musical en vivo desde Puerto Rico, con artistas invitados y un formato íntimo centrado en la música tropical.

La edición de La Laguna se incorpora así a la programación pública del proyecto junto a otras sedes internacionales como Perú, Orlando y Puerto Rico, lo que refuerza la dimensión exterior de la cita y su vínculo con la comunidad salsera.

Los artistas confirmados para la cita en la plaza del Cristo

Norberto Vélez actuará en La Laguna junto a El Escuadrón de La Loma, la agrupación puertorriqueña que acompaña el formato original de Sesiones Desde La Loma. Durante el concierto, esta formación también respaldará musicalmente a varios de los artistas invitados: Jeremy Bosch, Jota Ruiz, Anaé, Carlos García y Ronald Borjas.

La propuesta no se plantea como una simple sucesión de actuaciones, sino como un encuentro artístico compartido, en el que los intérpretes interactúan entre sí y con la estructura del programa. El título elegido para esta edición especial será 'Sesiones Desde La Loma – Pa’ La Laguna'.

Uno de los nombres destacados del cartel será el músico cubano Alain Pérez, que actuará acompañado por su orquesta, desplazada desde Cuba para esta edición europea. Pérez es uno de los artistas más reconocidos de la música popular cubana actual y su presencia refuerza el carácter internacional del encuentro.

También participará el cantante canario Sergio Tejera, que presentará junto a su orquesta de Tenerife un repertorio centrado en la salsa romántica. Su actuación incluirá un homenaje a figuras destacadas del género, como Frankie Ruiz y el recientemente fallecido Willie Colón, según recoge la nota de la organización.

Salsa, Caribe y Canarias en una misma propuesta

La programación integrará no solo a los artistas principales, sino también a músicos canarios, DJs, bailarines y academias de baile vinculadas a la salsa y la música latina en Tenerife. La organización busca que la jornada funcione como un espacio de encuentro entre escena local e invitados internacionales.

El cierre contará con los DJs canarios José Brito y Julián Hernández, ambos vinculados desde hace años al circuito latino y salsero de Tenerife. Su participación completará una jornada pensada para el público aficionado a la salsa, pero también para quienes se acerquen por primera vez a este género.

Noticias relacionadas

La presencia de un formato caribeño en La Laguna tiene una lectura cultural añadida. Canarias mantiene vínculos históricos y sociales con América Latina y el Caribe, reflejados en migraciones, tradiciones musicales y relaciones familiares. En el ámbito institucional, el Organismo Autónomo de Actividades Musicales tiene entre sus fines la gestión y promoción de actividades públicas municipales de carácter musical y cultural.