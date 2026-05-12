Desmontan el andamio de la Casa del Corregidor en La Laguna para su inminente reapertura al público

El Ayuntamiento de La Laguna ha dado un nuevo paso para la reapertura de la portada de la Casa del Corregidor, uno de los elementos patrimoniales más reconocidos del casco histórico. Este lunes, 11 de mayo, se procedió al desmontaje del andamio que cubría la fachada desde 2017, instalado en su momento para protegerla ante el deterioro que presentaba.

La retirada de la estructura deja ya a la vista la portada tras un proceso de restauración que encara su fase final. Según avanzó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, la previsión municipal es que el espacio pueda reabrirse al público esta misma semana, cuando terminen las últimas tareas de limpieza, adecuación y puesta a punto.

La intervención incorpora además nuevas medidas de accesibilidad universal, pensadas para facilitar la entrada de personas con discapacidad física. Con ello, el inmueble no solo recupera visibilidad dentro del conjunto histórico, sino que también mejora sus condiciones de uso ciudadano.

Una restauración iniciada en febrero de 2025

El proyecto de rehabilitación comenzó en febrero de 2025 y ha sido desarrollado por la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna. La actuación ha contado con un presupuesto global superior a los 130.000 euros.

El objetivo principal ha sido consolidar y recuperar una portada de gran valor histórico que llevaba años oculta por motivos de conservación. El Ayuntamiento ya había explicado al inicio de los trabajos que la intervención contemplaba distintas fases, entre ellas el análisis y consolidación de la piedra, así como la eliminación de morteros de cemento y otros elementos no originales de la portada.

El alcalde subrayó que la recuperación de este enclave permite cumplir uno de los compromisos del grupo de Gobierno en materia de patrimonio monumental. Gutiérrez recordó que la portada permanecía cerrada por el alto nivel de deterioro derivado de la acción del clima, el paso del tiempo y el envejecimiento propio del edificio.

Las lluvias condicionaron los trabajos

La restauración también se ha visto afectada por las fuertes lluvias registradas en el municipio durante el último año. Según el Consistorio, estas condiciones meteorológicas complicaron algunos procesos técnicos, especialmente los relacionados con la recuperación de elementos ornamentales y el asentamiento de los materiales empleados.

El regidor agradeció el trabajo del personal técnico y político implicado en el proyecto, al considerar que la actuación ha requerido una labor cuidadosa sobre un bien de especial fragilidad.

Un edificio ligado al antiguo poder político de Tenerife

La Casa del Corregidor formaba parte de las antiguas casas de gobierno de la ciudad. En ese entorno se concentraba la máxima representación del poder político y jurisdiccional, con autoridad sobre el ámbito insular.

El inmueble fue construido entre 1540 y 1545. Aunque el edificio ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, la portada conserva un valor excepcional. El portal institucional de Patrimonio Mundial de La Laguna recuerda que de la antigua construcción se mantiene principalmente su portada de cantería roja, considerada el ejemplo más antiguo del arte plateresco en Canarias.

La portada destaca también por su triple heráldica: el escudo del corregidor, el escudo de Tenerife concedido por Juana I de Castilla en 1510 y el escudo imperial de Carlos V.

El valor del plateresco en Canarias

La portada de la Casa del Corregidor es considerada una de las piezas más representativas del plateresco en el Archipiélago. Este estilo, también conocido en documentos de la época como "romano", combina las primeras influencias renacentistas con lenguajes arquitectónicos anteriores, especialmente el gótico y el mudéjar.

Su recuperación tiene especial relevancia dentro de una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. San Cristóbal de La Laguna fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial por su valor como ciudad colonial no fortificada y por su trazado urbano, que sirvió de modelo para otras ciudades de América.

El Cabildo de Tenerife también destaca el valor universal de La Laguna por la concepción de su plano urbano y por su papel como ejemplo de ciudad histórica organizada bajo una nueva visión territorial y social.