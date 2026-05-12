Bajamar cambia su alumbrado público para reducir averías por la salinidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha comenzado los trabajos para renovar el alumbrado público de Bajamar, una actuación destinada a modernizar la red existente y adaptarla a las condiciones propias de un núcleo costero especialmente expuesto a la salinidad y la maresía.

La intervención, impulsada por la Concejalía de Servicios Municipales, responde a las incidencias que se venían produciendo en distintas calles del pueblo por el deterioro de las instalaciones. La proximidad al mar había afectado a parte del sistema, con problemas de corrosión en columnas, brazos y otros elementos del alumbrado.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que la actuación atiende una demanda trasladada desde hace tiempo por vecinos y vecinas de Bajamar. Según señaló, el entorno marino había dañado buena parte de las instalaciones y generado averías recurrentes en el servicio.

47 nuevas farolas resistentes a la humedad, la salinidad y la corrosión

El proyecto contempla la instalación de 47 nuevas farolas de cinco metros de altura, fabricadas en poliéster reforzado, con acabado superficial en negro y tratamiento específico para ambientes marinos. El objetivo es mejorar la resistencia de los elementos frente a la humedad, la salinidad y la corrosión.

Además, ocho columnas incorporarán doble brazo para dos luminarias. La actuación incluye también el suministro de 17 brazos de pared en fibra de vidrio, que se colocarán en distintas calles del núcleo costero.

Hernández destacó que se ha optado por materiales preparados para soportar las condiciones ambientales de Bajamar, con la finalidad de lograr instalaciones más duraderas, fiables y adecuadas a las características de este enclave del litoral lagunero.

Las nuevas luminarias que se incorporarán al proyecto serán de tecnología LED y estarán diseñadas para entornos de alta salinidad y humedad. Su instalación permitirá mejorar la iluminación de diferentes espacios públicos y, al mismo tiempo, optimizar el rendimiento energético del sistema.

Calles de Bajamar en las que se sustituirán las luminarias

La intervención alcanzará numerosas vías y zonas del núcleo de Bajamar. Entre los puntos previstos figuran la Rambla Fernández de la Cruz, calle El Pez, Callejón El Envite, calle El Barco, pasaje Las Trompetas, Las Banderas, pasaje Los Huaracheros, El Mástil, La Luna, paseo avenida Cornisa, pasaje Mariane, plaza de La Fonda, Carmela Acuña, Del Castillo, Teresita Grisanta y La Gaviota, entre otros espacios.

El Ayuntamiento subraya que esta actuación busca mejorar una infraestructura básica para la vida diaria del pueblo. Un alumbrado público adecuado no solo influye en la imagen de calles y plazas, sino también en la seguridad, la comodidad peatonal y el uso de los espacios comunes durante las horas nocturnas.