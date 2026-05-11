El Monumento al Campesino deja la Vía de Ronda para ser restaurado debido a su avanzado estado de corrosión

El Ayuntamiento de La Laguna ha retirado esta semana el Monumento al Campesino, ubicado en una rotonda de la Vía de Ronda, para acometer una restauración integral debido al avanzado deterioro que presentaba la pieza. La intervención, impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural, cuenta con un presupuesto de 12.412 euros y forma parte del programa municipal de conservación de esculturas en espacios públicos.

La obra ha sido trasladada al taller de Esculturas Bronzo, donde se llevará a cabo una recuperación profesional que incluirá la estabilización estructural, la eliminación de la corrosión y la recuperación de su lectura estética original.

La retirada se realizó el pasado martes y exigió un importante despliegue técnico por las dimensiones y el peso del conjunto escultórico. Para garantizar la seguridad de la operación fue necesario utilizar una grúa, contar con varios operarios especializados y coordinar el tráfico con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad en un punto de conexión entre la TF-13 y la TF-113.

El Monumento al Campesino está afectado por la humedad y la corrosión

El Monumento al Campesino, instalado en 2010, es obra del escultor tinerfeño Raúl Rodríguez. La pieza está realizada en lámina fina de acero sobre roca de basalto y se encontraba en mal estado de conservación, con oxidación avanzada y desprendimientos provocados por la humedad y por la exposición continuada a un entorno climático especialmente exigente.

Según la información municipal, la escultura es una de las más visibles de esta zona del municipio y también una de las más castigadas por las condiciones ambientales. El material empleado, poco adaptado a un espacio tan expuesto, había acelerado el deterioro de la obra.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señaló que la intervención era urgente porque el estado de la lámina de acero comprometía la integridad de la escultura. El edil defendió que la actuación permitirá recuperar una pieza muy reconocible para la ciudadanía y garantizar su conservación en el espacio público.

La escultura está vinculada al paisaje situado entre Las Mercedes y Las Canteras

Cordobés recordó que vecinos y usuarios de la zona habían trasladado su preocupación por el estado del monumento, integrado desde hace años en el paisaje cotidiano de quienes transitan entre Las Mercedes y Las Canteras.

El Monumento al Campesino fue donado por la Federación de Asociaciones de Vecinos Aguere y representa un homenaje a las personas que han trabajado y siguen trabajando en el campo lagunero. La pieza reivindica el origen rural del municipio y la importancia histórica de las actividades agrarias en su identidad.

La escultura representa a un pastor en actitud vigilante, apoyado en una vara decorada con dos antiguas azadas dispuestas en forma de mariposa. Su presencia en la Vía de Ronda la ha convertido en una imagen reconocible para vecinos, conductores y visitantes que transitan por esta zona del municipio.

Segunda fase del programa municipal de restauración

La restauración del Monumento al Campesino forma parte de la segunda fase del Programa de restauración de esculturas, bustos y monumentos en espacios públicos impulsado por la Concejalía de Patrimonio Cultural.

Esta fase tiene una inversión total de 22.330,60 euros y contempla cuatro actuaciones seleccionadas por su valor patrimonial, su estado de conservación y la demanda ciudadana. Además del Monumento al Campesino, el programa incluye la limpieza de la estatua de La Milagrosa, ya ejecutada; la limpieza del monolito en memoria de las Víctimas del Sida; y la restauración del Monumento a Los Sabandeños, situado en Punta del Hidalgo.

Por razones de urgencia, también se ha incorporado a esta línea de trabajo la restauración del anillo de bronce dedicado a Laura de la Puerta Guillén, en el Camino Largo, cuyo desprendimiento suponía un riesgo real. Esta actuación se encuentra ya en fase final para que la pieza pueda regresar a su ubicación original.