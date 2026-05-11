La Laguna une a su Escuela de Música con Daute-Isla Baja y Valle Gran Rey en un concierto con las mejores bandas sonoras del cine

La Escuela Municipal de Música Guillermo González de La Laguna participó el día 9 en el proyecto Intercentros: Un intercambio educativo a través de la práctica instrumental y vocal comunitaria entre islas, una propuesta que reunió al alumnado y profesorado lagunero con la Escuela de Música de Valle Gran Rey y la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja.

La iniciativa forma parte de la IX Muestra de Escuelas de Música y Danza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (EMYD), organizada por la Fundación CajaCanarias. El concierto tuvo lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

Más de 55 jóvenes músicos en el concierto

El concierto contó con la participación de más de 55 jóvenes intérpretes, integrados en una formación que combinó banda instrumental y coro de voces blancas. La propuesta escénica apostó por una visión actual de la práctica musical colectiva, en la que tradición y modernidad se encuentran a través de un repertorio centrado en bandas sonoras cinematográficas.

Este tipo de repertorio permite conectar con públicos diversos, especialmente con familias y jóvenes, al recurrir a melodías asociadas a la memoria compartida, el cine y la emoción. La música de películas se convierte así en un lenguaje común para unir instrumentos, voces y narración escénica.

El espectáculo incorporó además narración, proyecciones audiovisuales e intervenciones solistas, con un formato dinámico y envolvente que busca acercar al público al proceso creativo y al trabajo desarrollado por el alumnado.

Un intercambio entre escuelas de música

El concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Adrián del Castillo, destacó el valor de este tipo de proyectos formativos, al entender que favorecen el intercambio de experiencias, el aprendizaje común y la mejora de la calidad educativa de los centros.

Del Castillo también subrayó el trabajo transversal que realiza la Escuela Municipal de Música de La Laguna para ofrecer una formación de alto nivel. El centro municipal, según la información oficial del Ayuntamiento, tiene su sede en la calle Nava y Grimón y forma parte de los servicios culturales del municipio.