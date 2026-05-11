La Laguna instala mallas en la depuradora de Punta del Hidalgo para proteger a las aves

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa mixta Teidagua, ha instalado un nuevo sistema de protección para aves en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta del Hidalgo. La actuación consiste en la colocación de mallas de nylon con cable perimetral sobre los tanques que separan el agua de los fangos, conocidos como espesadores, para impedir que los pájaros puedan caer en su interior y quedar atrapados.

La medida se ha desarrollado durante esta semana y se enmarca en las acciones municipales orientadas a compatibilizar la gestión de las infraestructuras del ciclo del agua con la protección del entorno natural. El objetivo es reducir riesgos para la fauna en una zona especialmente vinculada al litoral y a la biodiversidad del municipio.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha señalado que no se trata de una intervención aislada, sino de una actuación integrada en el compromiso municipal con la preservación del medio natural. El regidor defiende que la gestión de instalaciones como las depuradoras también puede incorporar medidas de protección ambiental.

Por qué se instalan mallas en los tanques de la depuradora de Punta del Hidalgo

La responsable de la planta, Silvia Pérez, explica que la carga orgánica presente en los fangos puede actuar como reclamo para distintas especies de aves. Al acercarse a los espesadores, los pájaros corren el riesgo de caer dentro de los tanques y no poder salir.

La solución adoptada es sencilla desde el punto de vista técnico, pero útil como medida preventiva. Las mallas instaladas cubren las zonas de riesgo y evitan el acceso directo al interior de los depósitos, reduciendo la posibilidad de incidentes con fauna.

Pérez destaca que esta actuación permite minimizar de forma sostenible el peligro para las aves y refuerza el modelo de gestión responsable de la EDAR de Punta del Hidalgo.

Infraestructuras más respetuosas con la biodiversidad

La actuación en Punta del Hidalgo forma parte de una línea de trabajo más amplia para adaptar infraestructuras convencionales a criterios ambientales. El Ayuntamiento señala que esta orientación cobra especial importancia en espacios con mayor sensibilidad medioambiental.

Entre las medidas previstas o en desarrollo figuran diagnósticos y planes de acción específicos, el mantenimiento ecológico de zonas verdes para favorecer la biodiversidad y el control de especies invasoras.

El Ayuntamiento de La Laguna dispone de un protocolo de actuación ante incidentes con fauna. Este procedimiento permite conocer y analizar el impacto que pueden tener las instalaciones municipales sobre la vida silvestre y facilita la puesta en marcha de medidas para evitar que los problemas se repitan.