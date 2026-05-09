Así aprenden los jóvenes de La Laguna a vestir el traje tradicional canario

El Ayuntamiento de La Laguna ha puesto en marcha una iniciativa educativa para acercar a los jóvenes del municipio el valor del traje tradicional canario, el folclore y las expresiones culturales propias del Archipiélago. La actividad, impulsada por la Concejalía de Educación y Juventud, comenzó esta semana en el IES Marina Cebrián y continuará durante el mes de mayo en distintos centros escolares.

La propuesta coincide con las celebraciones vinculadas al Día de Canarias, que se conmemora cada 30 de mayo, y busca que el alumnado conozca mejor el significado cultural e histórico de las tradiciones que forman parte de la identidad de las Islas.

El programa incluye talleres sobre vestimenta tradicional, bailes populares y exhibiciones folclóricas. La intención es que los estudiantes no solo participen en actividades festivas, sino que comprendan el origen, el uso y la riqueza de estas manifestaciones culturales.

El uso correcto del traje tradicional

Uno de los contenidos principales será el aprendizaje sobre la vestimenta tradicional canaria. El Ayuntamiento pretende que los jóvenes conozcan las distintas variantes del traje, su evolución y la forma adecuada de utilizarlo en actos populares, romerías, celebraciones escolares o eventos vinculados a la cultura del Archipiélago.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, señaló que las nuevas generaciones deben entender que las tradiciones forman parte de la identidad colectiva. El edil explicó que muchos jóvenes usan el traje tradicional en celebraciones, pero consideró importante que también sepan vestirlo correctamente y conozcan su significado histórico.

Una forma de aprender la historia desde lo cotidiano

La ropa tradicional permite explicar cómo vivían las generaciones anteriores, qué materiales se utilizaban, cómo influían el clima y los oficios, y de qué manera las diferencias entre islas y comarcas dieron lugar a distintas formas de vestir.

Por eso, el programa no se limita a mostrar prendas o complementos, sino que busca relacionarlos con la historia social de Canarias. La vestimenta tradicional se convierte así en una herramienta educativa para hablar de identidad, patrimonio, costumbres y respeto por la diversidad cultural del Archipiélago.

Bailes, cantos y ritmos populares canarios

La iniciativa también acercará al alumnado a la música, los cantos y los bailes tradicionales. Los talleres permitirán conocer nociones básicas sobre danzas populares y algunos de los ritmos más representativos de Canarias.

Eiroa destacó que estas actividades ayudan a diferenciar melodías, cantos y bailes propios de las distintas islas y comarcas. El concejal defendió que hablar de tradición no significa mirar únicamente al pasado, sino mantener vivo un legado que sigue presente en la forma de convivir y celebrar de la sociedad canaria.

Las actividades previstas incluyen exhibiciones folclóricas y dinámicas participativas para que el alumnado pueda aproximarse a estas expresiones de manera práctica. El objetivo es fomentar el interés por el patrimonio cultural desde edades tempranas.

La Laguna refuerza su trabajo educativo y cultural

Con esta iniciativa, La Laguna continúa desarrollando acciones educativas y culturales dirigidas a fortalecer el vínculo de los jóvenes con las señas de identidad canarias. El área municipal de Educación recuerda en su web que la educación es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida y un factor decisivo para construir una sociedad más culta, crítica, solidaria y con más oportunidades.

La actividad arrancó en el IES Marina Cebrián y se extenderá durante mayo a otros centros escolares del municipio. La programación permitirá que el alumnado se acerque de forma práctica y cercana al traje tradicional, al folclore y a las costumbres del Archipiélago, en un mes especialmente vinculado a la celebración de la identidad canaria.