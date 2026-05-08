La Policía Local de La Laguna estrena una unidad de drones para emergencias y grandes eventos

La Policía Local de La Laguna ha puesto en marcha una nueva Unidad Funcional de Drones con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta en emergencias, grandes eventos y actuaciones en zonas de difícil acceso. La presentación del nuevo servicio, dependiente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, se celebró en el entorno de la plaza de La Concepción.

El Ayuntamiento lagunero incorpora así tecnología aérea no tripulada a las tareas de apoyo policial, vigilancia y coordinación operativa. La unidad contará con dispositivos de última generación, equipados con cámaras avanzadas y sensores térmicos, que permitirán obtener imágenes en directo desde grandes distancias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, explicó que estos medios permitirán actuar con mayor rapidez y precisión en situaciones como rescates, accidentes, revisión de infraestructuras en momentos críticos, control de tráfico, monitorización de aforos y supervisión de grandes concentraciones de personas.

Apoyo en emergencias, rescates y grandes concentraciones

La nueva unidad está diseñada para complementar el trabajo de los agentes sobre el terreno. Los drones podrán utilizarse en entornos naturales y urbanos, especialmente cuando la orografía, el tipo de edificación o las condiciones de acceso dificulten una evaluación rápida y segura.

Entre los usos previstos figuran el apoyo en la búsqueda o rescate de víctimas, la vigilancia de áreas complicadas, la revisión de infraestructuras, la detección de puntos de calor y la obtención de una visión general en incidentes o eventos con gran afluencia de público.

Albelo señaló que esta tecnología no solo puede mejorar la seguridad de la ciudadanía, sino también reducir riesgos para los propios agentes. En determinadas intervenciones, disponer de imágenes aéreas en tiempo real permite realizar un primer diagnóstico sin exponer de forma innecesaria al personal de emergencias.

Cámaras avanzadas y sensores térmicos

Los drones incorporarán sensores de calor y sistemas de captación de imagen con tecnología avanzada. Esta información podrá ayudar a reorganizar efectivos, planificar accesos, localizar zonas de riesgo y diseñar estrategias de actuación más precisas.

La capacidad de transmitir imágenes en directo resulta especialmente útil en dispositivos de emergencia, ya que facilita la coordinación entre mandos policiales, equipos de intervención y otros servicios públicos que puedan participar en la respuesta.

Formación y normativa para el uso de drones

El Ayuntamiento subraya que los profesionales integrados en esta unidad cuentan con la formación y las habilidades necesarias para operar estos dispositivos. Además, deberán actuar conforme a la normativa vigente en materia de seguridad aérea y protección de datos.

Para la adquisición y actualización de los equipos, el Ayuntamiento ha contado con el asesoramiento de la empresa especializada Alisios Dron. Según la información municipal, la entidad analizó el tipo de operaciones habituales de la Policía Local antes de seleccionar las aeronaves más adecuadas.

Entre los criterios valorados estuvieron el tipo de zoom, las cámaras espectrales, el sistema de grabación de vídeo y otras prestaciones necesarias para dar respuesta a las funciones previstas por la unidad.

El concejal Badel Albelo destacó que la incorporación de esta tecnología supone un paso más en la adaptación de la Policía Local a las necesidades actuales de la ciudadanía. La previsión es que el servicio evolucione de manera gradual, tanto en recursos como en cometidos operativos.